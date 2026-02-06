Candela Hornero Madrid, 06 FEB 2026 - 11:24h.

La combinación de dos fármacos mejora de forma significativa la evolución del cáncer de mama triple negativo avanzado, uno de los subtipos más agresivos

Radón, el gas "radiactivo y silencioso" que entra en nuestra casa sin que nos demos cuenta: "Es la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco"

Compartir







Un ensayo clínico internacional, con participación española, demuestra que la combinación de dos medicamentos mejora de forma significativa la evolución del cáncer de mama triple negativo avanzado, uno de los subtipos más agresivos de esta enfermedad.

La propuesta terapéutica ha consistido en combinar por primera vez los medicamentos Sacituzumab Govitecan y Pembrolizumab. "Reduce un 35% en el riesgo de progresión o muerte", resaltan los autores.

Además, el 60% de las pacientes tratadas con la nueva combinación experimentó una reducción significativa del tumor, frente al 53% del grupo de quimioterapia. A estos resultados hay que añadir que las respuestas fueron más duraderas: la duración media de la respuesta fue de 16,5 meses, casi el doble que con el tratamiento estándar.

Los resultados del ensayo clínico de fase 3 (ASCENT-04/KEYNOTE-D19) se han publicado en la revista científica The New England Journal of Medicine. En él han incluido a 443 pacientes con cáncer de mama triple negativo avanzado o metastásico, positivo para PD-L1 y sin tratamiento previo.

PUEDE INTERESARTE Una investigación española revela que un compuesto derivado de alimentos como las nueces o el café puede mejorar la evolución de un tipo de cáncer

El cáncer de mama triple negativo representa aproximadamente el 15% de los casos y tiene un pronóstico especialmente desfavorable en fases avanzadas, con una supervivencia a cinco años en solo el 15% de los casos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Un avance relevante"

El Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla) ha sido el centro que más pacientes ha aportado de España. Según Javier Salvador Bofill, jefe del Servicio de Oncología Médica del hospital andaluz, estos resultados suponen un avance relevante y refuerzan el potencial de Sacituzumab Govitecan como opción de tratamiento en fases más tempranas de la enfermedad avanzada.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Entre los demás autores del trabajo se encuentran profesionales de centros de alto prestigio internacional en relación con el cáncer (Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, la Universidad de Melbourne y del Queen Mary University of London, entre otros).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Resultados superiores a la quimioterapia convencional

Aunque los datos de supervivencia global aún no son definitivos, los investigadores destacan que la combinación no solo retrasa la progresión de la enfermedad, sino que también permite mantener el tratamiento durante más tiempo, ya que se registraron menos interrupciones por efectos adversos en comparación con la quimioterapia convencional.

El perfil de seguridad observado se ajusta con el ya conocido de ambos fármacos y no se identificaron nuevos problemas de seguridad. Los efectos secundarios graves fueron similares en ambos grupos, pero las pacientes tratadas con Sacituzumab Govitecan tuvieron menos abandonos del tratamiento.

Hasta la fecha, esta terapia, (Sacituzumab-Govitecan-SG), está indicada en el cáncer de mama triple negativo tras dos líneas de tratamiento. Los resultados de este estudio demuestran que la combinación de SG con Inmunoterapia como primer tratamiento es superior a la quimioterapia convencional con inmunoterapia lo que significa puede cambiar el tratamiento estándar en primera línea en cáncer de mama triple negativo metastásico.