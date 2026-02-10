El riesgo de dar melatonina a los menores para dormir: "Su cerebro está madurando"
La hiperconexión es una de las principales causas del insomnio y preocupa todavía más, si hablamos de niños.
Juan Antonio Madrid, experto en sueño: "Que suframos de insomnio está muy relacionado con nuestra cronobiología"
Provoca irritabilidad, falta de concentración y bajo nivel academico. Hablamos del vamping, el hábito nocturno de usar el móvil que roba el sueño a los niños. Muchos además recurren por ejemplo al uso de la melatonina, cuyo consumo puede ser inadecuado, y más en menores, en cuyas edades se ha disparado, informan Paz Serrano y Pepe Palacios.
Parece algo obvio, pero se nos olvida. La hiperconexión es una de las principales causas del insomnio y preocupa todavía más, si hablamos de niños. Enrique Sánchez Martínez Jefe Unidad Pediatría Vithas Xanit y Vithas Málaga aconseja que "lo primero y último que vea un niño, que no sea una pantalla. Un niño que descanse va a ser un niño que aprenda más, se comporte mejor y, en definitiva, más sano".
Lo primero y último que vea un niño que no sea una pantalla
Dos horas antes de dormir, nada de pantallas. Enrique Sánchez señala que las pantallas pueden provocar "un problema en su desarrollo neuronal y ocasionar trastornos de dependencia".
El riesgo de usar melatonina para los más pequeños
El ejemplo lo tenemos que dar los propios padres". Igual de preocupante es el uso, cada vez más normalizado, de fármacos como la melatonina infantil, que se puede comprar incluso en un supermercado como remedio.
La doctora Elena Urrestarazu Bolumburu, responsable de la Unidad del Sueño y especialista en Neurología -de la Clínica Universidad de Navarra alerta de que "no miramos ni la cantidad ni la dosis ni la hora y va a modificar mi propio reloj interno lo que es muy preocupante. Estamos antecerebros y cuerpos que están madurando y lo que modifiquemos externamente no sabemos qué consecuencias va a tener a la larga".
Los especialistas en sueño piden que sea necesaria una receta para dosificar hormonas solo con prescripción médica. Y mejor que tomarlas, primero, apagar el móvil.