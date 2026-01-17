Candela Hornero Madrid, 17 ENE 2026 - 06:00h.

No existe evidencia de que el uso de paracetamol durante el embarazo aumente el riesgo de autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) o discapacidad intelectual en niños. Así lo demuestra la mayor revisión científica hasta la fecha publicada hoy en la revista The Lancet Obstetrics, Gynaecology, & Women’s Health.

En septiembre de 2025, el gobierno estadounidense sugirió que tomar paracetamol durante el embarazo podría aumentar el riesgo de autismo en niños, pero se basaban en estudios propensos a sesgos.

¿Por qué este estudio es importante y sólido?

Se trata de un estudio que revisa y analiza de forma conjunta toda la evidencia científica disponible de mayor calidad sobre un tema.

Se revisaron 43 estudios realizados en distintos países, de los cuales 17 cumplieron los criterios más estrictos y se incluyeron en el análisis estadístico. En total, se analizaron datos de millones de embarazos y niños, lo que da mucha solidez a las conclusiones.

Un punto clave es que los autores priorizaron los estudios con comparación entre hermanos, lo que permite controlar factores familiares compartidos, como la genética, el entorno familiar y el nivel socioeconómico.

¿Qué han encontrado los investigadores?

La conclusión principal es que no hay una asociación sólida entre el uso de paracetamol durante el embarazo y un mayor riesgo de autismo, TDAH o discapacidad intelectual en los hijos.

Además de estudios que comparaban hermanos, analizaron los de menor riesgo de sesgo y los que siguieron a los niños durante más de cinco años. En ninguno se ha visto que el riesgo de los tres trastornos estudiados aumente.

Evitar el paracetamol cuando se necesita puede ser más peligroso

El estudio respalda las recomendaciones actuales de las principales organizaciones médicas internacionales, que siguen considerando el paracetamol como el analgésico y antipirético de primera elección durante el embarazo más seguro cuando se usa según las indicaciones médicas.

Los autores subrayan que evitar el paracetamol por miedo infundado puede ser más peligroso que usarlo adecuadamente.

La fiebre o el dolor intenso no tratados durante el embarazo se han relacionado con:

Mayor riesgo de aborto .

. Parto prematuro.

Malformaciones congénitas.

congénitas. Problemas en el desarrollo fetal.

¿Por qué entonces algunos estudios anteriores hablaban de riesgo?

El trabajo explica que muchos estudios previos eran observacionales clásicos, más vulnerables a errores. En algunos casos no se tenía en cuenta por qué la madre tomaba paracetamol.

El problema puede no ser el medicamento, sino la fiebre, el dolor o la infección que motivó su uso. Además, hay factores genéticos y familiares que aumentan el riesgo de autismo o TDAH y que no siempre se controlan bien. Cuando estos factores se ajustan adecuadamente —como ocurre en los estudios entre hermanos—, la supuesta asociación desaparece.

El artículo es transparente respecto a las limitaciones, ya que no todos los estudios miden igual la dosis ni la duración del consumo, en muchos casos el uso del fármaco se basa en el recuerdo de la madre y hay pocos estudios que analicen exposiciones muy prolongadas o dosis elevadas. Aun así, los autores consideran que la calidad global de la evidencia es alta y suficiente para descartar un aumento clínicamente relevante del riesgo.