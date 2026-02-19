Se han registrado 41 casos de menores con síntomas gastrointestinales tras consumir fórmulas infantiles de lotes retirados del mercado

Qué es la cereulida, la toxina presente en varios lotes de leche infantil que provocó la hospitalización de varios bebés en España

Compartir







El Ministerio de Sanidad ha comunicado al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) la detección en España de 41 casos de bebés con síntomas gastrointestinales asociados al consumo de fórmulas infantiles retiradas del mercado por una posible contaminación con la toxina cereulida, producida por la bacteria Bacillus cereus.

Los casos han sido notificados por diez comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Murcia, La Rioja y la Comunitat Valenciana.

PUEDE INTERESARTE Los lotes de productos de leche de fórmula retirados preventivamente ante la alerta por posible contaminación por cereulida

La mediana de edad de los afectados es de cuatro meses. Todos los bebés presentaron síntomas gastrointestinales, fundamentalmente vómitos y diarrea, con o sin otros síntomas asociados.

Además, se han notificado otros diez casos compatibles que consumieron productos de las marcas retiradas, aunque en nueve de ellos no fue posible identificar el lote concreto de la fórmula infantil ingerida.

PUEDE INTERESARTE Muere un tercer bebé en Francia tras consumir leche de fórmula afectada por la alerta por posible contaminación de cereulida

La notificación se ha realizado en el marco de la coordinación con las comunidades autónomas, a las que se solicitó identificar y comunicar los casos compatibles al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y al Centro Nacional de Epidemiología (CNE), con el objetivo de reforzar el seguimiento del evento.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Trece hospitalizaciones y una UCI

En cuanto a la evolución clínica, trece bebés requirieron hospitalización, aunque todos han sido ya dados de alta. Solo uno de ellos precisó ingreso en una unidad de cuidados intensivos, al presentar una infección respiratoria añadida a la sintomatología digestiva.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El estudio microbiológico permitió identificar algún microorganismo en tres casos: Campylobacter en uno, rotavirus en otro y Bacillus cereus en un tercero. Además, en dos de los casos se registraron episodios de gastroenteritis en el entorno familiar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Retirada de productos y seguimiento europeo

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha informado de forma continuada sobre la retirada de los productos afectados, en coordinación con las autoridades competentes y a través de los mecanismos europeos de intercambio rápido de información.

Otros países de la Unión Europea han comunicado la detección de casos que podrían estar relacionados, aunque por el momento no existe una definición de caso común a nivel europeo. La información remitida por España ha sido incorporada al Rapid Outbreak Assessment publicado por el ECDC como parte del seguimiento coordinado de este evento.

Sanidad mantiene la coordinación con las comunidades autónomas, la AESAN y las autoridades sanitarias europeas, y seguirá actualizando la información a medida que avance la evaluación epidemiológica y se disponga de nuevos datos.