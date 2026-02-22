Este reto tiene el fin de estar ingresado en el hospital cuanto mayor número de días mejor por una ingesta excesiva

La reflexión de los enfermeros ante el 'reto del paracetamol': "Necesitan comprender que un medicamento común puede ser peligroso si se utiliza mal"

Compartir







El 'reto del paracetamol', una competición entre los jóvenes para ver cuántas dosis de este analgésico pueden tomar hasta llegar a su límite, puede afectar al hígado y a la funcionalidad hepática, provocar necrosis o, incluso, la muerte, según la profesora titular en farmacología en la Universidad de Europea y doctora en Ciencias Biomédicas y de la Salud, Laura Redondo.

Este reto, que se ha hecho viral entre adolescentes en las redes sociales, tiene el fin de "estar ingresado en el hospital cuanto mayor número de días mejor" por esta ingesta excesiva. De hecho, esta práctica ya podría haber llevado a un niño de 11 años a la muerte en Estados Unidos.

PUEDE INTERESARTE Los peligros de abusar del paracetamol: los expertos advierten de las consecuencias tras viralizarse un reto de TikTok

En España, el Hospital Regional de Málaga ha confirmado varios ingresos de menores de 14 años por "intoxicaciones graves" que podrían estar relacionados con este reto tras tomar paracetamol.

¿Cuál es la dosis máxima que se puede tomar de paracetamol?

Redondo ha asegurado que la dosis máxima diaria y segura de una persona depende de "la naturaleza del individuo". En un adulto sano, de 60 kilos y con todas las capacidades fisiológicas y funcionales adecuadas, se habla de "una dosis máxima diaria y segura de 3 a 4 gramos diarios". Aún así, ha recalcado que "no es lo mismo la dosis que puede tomar un adulto a la que puede tomar un niño o adolescente", que se encuentra entre 2 a 3 gramos diarios.

En estos casos la dosis máxima es menor porque tienen "los sistemas hepáticos, los sistemas renales, disfuncionales". Esto se debe a la inmadurez de los mismos, "porque todavía no se han desarrollado adecuadamente". Por ello, según la farmacóloga, desemboca en que la metabolización de fármacos como el paracetamol en jóvenes no tiene la misma capacidad que la de un adulto. "Ese paracetamol no se metaboliza, no se retira de nuestro organismos y por eso puede tener un efecto tóxico", ha detallado.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por esta razón, hablar de "un número exacto no es riguroso si no tenemos en cuenta las condiciones de cada persona". La dosis máxima de paracetamol para un adulto es de 60 miligramos por kilo de peso y día, por lo que "una persona que pesa 60 kilos podría ingerir 3.600 miligramos de paracetamol por día".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La intoxicación por paracetamol aparece en tres etapas

Laura Redondo, a su vez, ha comentado que la intoxicación por paracetamol viene definida por "tres etapas diferenciadas por horas". En la primera fase, entre las primeras 12 a 24 horas después de la ingesta excesiva, el individuo sufre náuseas, vómitos, diarrea o sudoración. En esta primera etapa es importante saber que el paciente se ha intoxicado voluntaria o accidentalmente porque son síntomas "muy inespecíficos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"En este caso habría que llevarlo al hospital o centro hospitalario y realizar un lavado de estómago y un aspirado gástrico porque los sistemas de depuración enzimaticos no son capaces de metabolizar el analgésico en dosis masivas", ha precisado.

Durante el metabolismo hepático del paracetamol se produce "un metabolito tóxico llamado NAPQI" que "destruye los hepatocitos y provocan disfunción hepática". En este punto la situación es todavía reversible porque se puede aplicar el antídoto de esta misma intoxicación.

En la segunda etapa, entre las primeras 24 a 48 horas, se produce una estabilización del individuo en la que puede haber un aumento leve de las enzimas hepáticas. En la última etapa, a partir de las 48 a 72 horas, estas enzimas "se disparan, indicando que hay daño hepático".

En este escenario se puede producir necrosis o, incluso, la muerte del individuo. Asimismo, una parte del hígado se puede ver afectada, y el paciente puede dejar de tener un 100 por 100 de funcionalidad hepática.

De manera personal, Laura Redondo ha sugerido que "deberían tomarse medidas" en los centros educativos, aunque la transmisión de este reto se suela producir en otros entornos, principalmente sociales, entre los más jóvenes.