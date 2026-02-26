Antoni Mateu 26 FEB 2026 - 15:04h.

¿Por qué se prohíben las bebidas energéticas a menores de 16 años en España? ¿Qué dice la ciencia al respecto? La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) responde a cuestiones clave

El aviso de una doctora sobre el consumo de bebidas energéticas en menores: "Pueden provocar taquicardias o arritmias"

Consumo prohibirá la venta de bebidas energéticas y azucaradas a los menores de 16 años por ser "una amenaza para la salud". Este es el argumento mayoritariamente utilizado para vetar a este segmento de población de uno de los productos más populares del mercado.

Esta prohibición ha expuesto, además, las bebidas energéticas con más azúcares y cafeína, tanto de marcas comerciales, como aquellas que podemos preparar en casa. Unas bebidas "a examen" especialmente por un indicador: su alto contenido en cafeína. Por ejemplo, un café solo o de tipo espresso -de 30 mililitros- puede llegar a contener hasta 80 mg de cafeína. El mismo nivel nos lo podemos encontrar en un café cortado de 60 mililitros.

Las bebidas con cafeína más populares

En el mercado nos podemos encontrar con una amplia variedad de bebidas que contienen cafeína, siendo el café y el té de las más comunes. Si bien, el principio activo del té es la teína, esta tiene unos efectos prácticamente idénticos que los de la cafeína.

Así pues, del mismo modo que sucede con el café espresso o el cortado, se aplica para los tés: un té Matcha de 250 mililitros contiene, aproximadamente, 35 miligramos de cafeína. Esta cantidad también la encontramos en los Chai Latte, también de 250 mililitros.

Incluso el chocolate en su forma sólida contiene cafeína: dos o tres onzas de chocolate negro puro 100% --lo que serían unos 30 gramos-- contienen 60 miligramos de cafeína, aproximadamente.

No obstante, no es lo mismo un alimento o bebida que contiene cafeína de forma natural, que una bebida sintetizada con azúcares y otros compuestos como la taurina. El foco de la restricción no aplica a alimentos como el chocolate o el té, sino que lo hace en las bebidas expresamente creadas bajo la condición de que son energéticas.

¿Qué hay detrás de esta prohibición? ¿Hay algún límite seguro de cafeína o azúcares que nuestro cuerpo puede admitir? ¿Hay alguna diferencia en cuanto edad a la hora de ingerir este tipo de bebidas? Carmen Aragón Valera, quién es vocal del comité gestor del área de nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) responde en 'Informativos Telecinco' estas cuestiones clave.

¿Existe algún límite seguro de azúcares y cafeína para nuestro cuerpo?

Uno de los primeros puntos, desgranado en dos de los ingredientes clave de este tipo de bebidas: azúcar y cafeína. ¿Cuáles son las consecuencias de tomar bebidas energéticas en exceso? Aragón explica que "el exceso de azúcar se asocia a ganancia de peso y a alteración de los niveles de triglicéridos y colesterol además de aumentar el riesgo de diabetes".

¿Y qué hay de la cafeína? "Puede producir arritmias, ansiedad, manía o descompensación de esquizofrenia".

En esta dimensión, las bebidas energéticas restringidas a menores de edad contienen niveles de cafeína más altos que los que nos podemos encontrar en un café. Una lata de 'Monster' de 500 mililitros --una ración-- contiene 160 miligramos de cafeína.

Más allá de las propias bebidas energéticas, desde la SEEN dan a conocer que "respecto al azúcar, cualquier consumo que exceda las necesidades calóricas diarias según edad y sexo resulta excesivo". Por lo tanto, esta primera dimensión tiene que ver con las necesidades individuales de cada persona -y cuyo seguimiento de necesidades calóricas y nutricionales debe ir siempre supervisado por profesionales-.

De cara a la cafeína, Aragón emplaza a las directrices marcadas por la Agencia Europea de seguridad alimentaria: 400 mg/día o 3 mg por kilogramo de peso y por día.

Si se tiene en cuenta este cálculo junto con la cafeína que contiene una lata de 'Monster', entonces son dos las raciones de 500 mililitros las que se considerían 'seguras' bajo el umbral de los 400 mg/día: dos latas.

Sin embargo, el universo de las bebidas energéticas también incluye otras como la popular 'Red Bull', que contiene 80 miligramos de cafeína en una lata de 250 mililitros. O las latas de marcas genéricas, también de 250 mililitros, y con aproximadamente 80 miligramos de cafeína por ración.

¿Y qué hay de la taurina?

Además del azúcar y la cafeína, otro de los ingredientes 'estrella' de este tipo de productos es la taurina -compuesto orgánico, de la familia de los aminoácidos-. Esta se encuentra naturalmente presente en dosis pequeñas en alimentos como el marisco, la carne o el pescado. No obstante, es uno de los reclamos mayoritarios para este tipo de productos.

Aquí las voces expertas explican que "la taurina o las diversas combinaciones de vitaminas y/o minerales no suponen ninguna ventaja cuando se realiza una alimentación saludable". En otras palabras: si tenemos una dieta saludable y equilibrada, estos aportes adicionales no nos son necesarios.

¿Se aconseja tomar bebidas energéticas, aunque seamos mayores de edad?

Desde la SEEN explicitan que estas "no han demostrado mejorar el rendimiento, no aportan ningún beneficio nutricional y su uso continuado y en grandes cantidades puede ser perjudicial para la salud".

Añaden que las bebidas energéticas "no aportan ningún tipo de energía más allá de las calorías derivadas de la elevada cantidad de azúcares que contienen". También aluden al "aumento de peso, así como alteraciones del metabolismo a través de los lípidos e hidratos de carbono", concluyen.

Las taquicardias, arritmias o empeoramiento de trastornos del corazón son otras de las casuísticas principales que acarrea el consumo de este tipo de bebidas. Incluso ponen el foco en patologías mentales, como es el caso de la esquizofrenia, donde se pueden producir "casos relacionados".

Las bebidas energéticas y la salud mental

Además de la salud física, desde la SEEN señalan el papel que estas desempeñan a la hora de tener un estado de salud mental óptimo. Porque aunque parezca que, de primeras, no se guarde una relación, existe: "Si se produce un consumo continuado pueden aparecer trastornos como la ansiedad y manía", concluyen.