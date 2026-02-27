¿En qué consiste la gripe porcina y qué síntomas produce en humanos?

En personas, el cuadro clínico es similar al de una gripe común, no obstante, puede resultar peligrosa para personas vulnerables

La gripe porcina, también conocida como gripe A (H1N1) o influenza porcina, es un virus que circula entre cerdos y que, de forma ocasional, puede infectar a los seres humanos, causando una sintomatología similar a la de la gripe estacional.

Este viernes, la Generalitat de Cataluña, a través de su departamento de Salud, informó de la detección de un caso humano en Lleida. Se trata de una persona que se encuentra bien y que no trabaja en una explotación de cerdos.

Es el cuarto caso notificado en España desde 2009, según explicó el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Esteve Fernández.

Se trata además del segundo caso detectado en Cataluña desde 2009 (el anterior fue en 2024 y correspondía a un trabajador de una explotación ganadera).

Salto a humanos en 2009

Según la Organización Mundial de Sanidad Animal, en 1918 se detectó por primera vez el virus de la influenza porcina en cerdos. Las investigaciones establecieron que pasó de aves a cerdos y su propagación en rebaños es rápida.

Existen diferentes subtipos y cepas del virus. Los más comunes pertenecen al subtipo H1N1, aunque también existen otros como H1N2, H3N1 o H3N2.

La transmisión a humanos es rara y no se produce a través de los alimentos.

En 2009, una cepa mutada permitió el contagio entre personas, lo que llevó a que la OMS elevara el nivel de alerta pandémica. El 30 de abril de ese año fue denominada oficialmente gripe A (H1N1).

Frecuente en cerdos, pero de escasa gravedad

En los animales, la gripe porcina suele presentar síntomatología leve y una tasa de mortalidad baja, inferior al 1 %.

Los signos clínicos aparecen entre uno y tres días después del contagio e incluyen tos, disnea, fiebre o descarga nasal. La mayoría de los animales se recupera en un plazo de entre tres y siete días.

El cerdo es considerado un importante reservorio y “mezclador genético” de virus de la gripe con potencial pandémico, ya que las coinfecciones pueden favorecer la aparición de nuevas variantes.

Transmisión a humanos con riesgo bajo

Aunque el virus circula ampliamente entre los cerdos, la infección en humanos es poco frecuente. El riesgo global para la población general es considerado muy bajo.

El principal factor de riesgo es la exposición directa a cerdos infectados, especialmente sin protección adecuada.

La evidencia indica que estos virus no han adquirido capacidad de transmisión sostenida entre humanos. Se han registrado contagios limitados y no sostenidos, sin extensión comunitaria.

La OMS ha mantenido el nivel de riesgo bajo tras algunos casos detectados en Europa.

Síntomas en humanos: similares a la gripe estacional

En personas, el cuadro clínico es similar al de una gripe común. Los síntomas más frecuentes son fiebre alta repentina (superior a 39ºC), tos, dolor de cabeza intenso, dolores musculares y articulares, irritación ocular y flujo nasal.

También pueden aparecer malestar general, mialgia o infecciones respiratorias leves. En la mayoría de los casos, la evolución es leve y con recuperación completa.

No obstante, puede resultar peligrosa para personas vulnerables, como embarazadas, niños pequeños, mayores de 65 años o pacientes con enfermedades crónicas o inmunodeprimidos, en quienes pueden producirse complicaciones graves.