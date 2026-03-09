Las enfermedades crónicas que nos provoca nuestro hogar

La medicina ambiental nos invita a mirar más allá del síntoma y buscar el origen de la enfermedad

"Estamos expuestos a entre 240.000 y 300.000 sustancias químicas en el aire y el agua", indica Pilar Muñoz-Calero, experta en Medicina Ambiental

Compartir







Con la primavera llegan las alergias, pero también tenemos que tener en cuenta cada vez más los tóxicos ambientales. Los médicos se están dando cuenta de que están detrás de muchas enfermedades crónicas y de que la mayor fuente de contaminación está en nuestras casas, informa Antonio Valverde.

Un grupo de especialistas ha coincidido durante su participación en el X Congreso Internacional de Medicina Ambiental en que los tóxicos ambientales no solo provocan patologías específicas como la sensibilidad química múltiple o la electrohipersensibilidad, sino que también contribuyen al aumento de enfermedades crónicas, desde alteraciones neurológicas hasta trastornos hormonales y metabólicos. Porque la química aunque no lo sepamos, nos rodea.

La exposición cotidiana a contaminantes químicos, radiaciones o alteraciones del sistema alimentario está influyendo en el desarrollo de enfermedades. Además, aseguran que muchas de estas patologías siguen estando infradiagnosticadas o mal interpretadas, lo que retrasa su tratamiento y agrava el sufrimiento de los pacientes.

"La medicina ambiental nos invita a mirar más allá del síntoma y buscar el origen de la enfermedad. En muchos casos no hablamos de enfermedades aisladas, sino de procesos de intoxicación crónica por exposiciones ambientales que todavía no estamos sabiendo identificar a tiempo", ha apuntado la presidenta de la Fundación Alborada y directora del congreso, Pilar Muñoz-Calero.

"Estamos expuestos a entre 240.000 y 300.000 sustancias químicas en el aire y el agua"

Pilar Muñoz-Calero, experta en Medicina Ambiental alerta del número de sustancias químicas a las que estamos expuestos a diario. "El ser humano está expuesto a entre 240.000 y 300.000 sustancias que están en el aire, en el agua. Toda esa contaminación entra dentro de nuestro cuerpo y está generando enfermedades respiratorias, digestivas y autoinmunes.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por eso a la hora de pintar, mejor elegir pintura al agua, a la hora de decorar, tejidos naturales, sin sutancias ignifugas, y sin aglomerados de madera en el salón. A la hora de limpiar mejor usar lo de toda la vida: vinagre, bicarbonato y limón, con eso se puede limpiar toda la casa. De esta forma huiremos de todos los "contaminantes químicos". Y para la cocina, menaje sin antiadherente, cristal, nada de plástico ya gua filtrada. El efecto cóctel al que estamos expuestos, señala Pilar, que da ejemplo en su casa, no está calculado.