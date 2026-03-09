La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), indica que los informes incorporados a las actuaciones descartan la existencia de esa mala praxis

La sala comenta que la operación efectuada al paciente fue finalmente más compleja de lo esperado

El Servicio Murciano de Salud (SMS) deberá indemnizar con 15.000 euros a los tres familiares de un paciente fallecido tras una operación de hernia y que reclamaron que esa cantidad fuera de 177.000 euros al considerar que había existido mala praxis.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), indica que los informes incorporados a las actuaciones descartan la existencia de esa mala praxis, y que no está acreditada la existencia de una relación de causalidad entre el daño alegado y el funcionamiento de los servicios públicos.

Una operación más compleja de lo esperado

Por el contrario, y por eso se condena al Servicio Murciano de Salud al pago de 15.000 euros, sí se considera demostrado que la información suministrada sobre los riesgos de la operación fue insuficiente, además de que el documento del consentimiento informado no ha sido hallado.

La sala comenta que la operación efectuada al paciente fue finalmente más compleja de lo esperado, al aparecer una masa en la región inguinal que protruía desde la cavidad abdominal.

Añade que al fallecimiento del enfermo contribuyó, no solo la complejidad de la operación, sino también su edad, 86 años, y una evolución de la misma que, aunque inicialmente fue buena, luego lo hizo de forma negativa.

En cuanto a la perforación del uréter que se produjo durante la intervención, el TSJRM dice que tan pronto se detectó fue combatido correctamente.