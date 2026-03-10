Claudia Barraso 10 MAR 2026 - 19:46h.

Unos médicos descubren la relación entre una técnica anestésica muy utilizada con una complicación cardiaca "extremadamente infrecuente"

La insuficiencia cardíaca se puede prevenir: síntomas, causas y prevención

Un equipo de especialistas ha compartido a través de un artículo publicado en ‘HearRhythm Case Reports’, el caso clínico de una complicación cardíaca muy extraña que está asociada a una técnica de anestesia muy utilizada en las operaciones del miembro superior.

En el artículo describen la aparición de un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, es decir, una interrupción absoluta de los impulsos eléctricos del corazón, tras aplicar un bloqueo plexo braquial por vía supraclavicular, según informan desde el Centro Médico Teknon en un comunicado. Es el segundo caso descrito en la historia de la medicina.

Este caso es el de una mujer de 50 años, sin antecedentes cardiovasculares conocidos que fue operada por una artolisis de codo izquierdo. Las pruebas preoperatorias e incluso el electrocardiograma no reflejaron nada extraño, todo lo contrario, los resultados eran completamente normales, de una persona sana sin problemas cardiacos.

Cómo descubrieron el caso de la paciente

Cuando se aplicó dicho procedimiento anestésico, aparecieron los signos clínicos del ‘síndrome Horner’, unos 25 minutos después y durante la operación, el monitor detectó un bloqueo cardiaco completo con un ritmo de escape lento, “signos clínicos de toxicidad sistémica por anestésicos locales”.

De esta manera, y a partir de este caso, varios especialistas han demostrado que, aunque son casos “extremadamente raros” el bloqueo supraclavicular del plexo braquial, puede provocar alteraciones avanzadas de la conducción cardiaca en pacientes sanos cuyos resultados previos hayan sido completamente normales.

Por ello, los autores inciden en la necesidad de realidad una anamnesis preoperatoria al detalle, con atención a antecedentes de síncopes, mareos o episodios presincopales, así como la necesidad de extremar la precaución de la dosis y el volumen de este anestésico.