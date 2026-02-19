El Programa de Atención Integral al Médico ha revelado un aumento del 13 % en los sanitarios con problemas de salud mental

Médicos de familia de Sevilla denuncian que las teleconsultas son un “laberinto de esperas y desatención presencial"

Compartir







Agresiones, guardias interminables, malas condiciones laborales. Todo eso sufren los médicos en España y los datos reflejan cómo les afecta: un total de 1.933 médicos pidieron ayuda por trastorno mental y otras adicciones al Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (Paime) entre 2023 y 2024, un 13% más respecto al informe de 2021-2022. El médico que más frecuentemente ha necesitado la asistencia de este programa es el atención primaria.

El 85 % de estos sufrían alguna enfermedad mental y el 15,1 % tenía patologías adictivas. Del total de sanitarios con adicciones, el 25,8 % era por abuso de alcohol, el 42,3 % por consumo de drogas y el 31,7 % por ambos: dependencia del alcohol y drogas, según los datos hechos públicos este jueves por la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (Fpsomc), que reflejan el mayor aumento desde 2011.

PUEDE INTERESARTE Tres de cada cuatro médicos de Atención Primaria se sienten desprotegidos por la Administración

El médico que más frecuentemente acude a este programa es el médico de familia (teniendo en cuenta que es una de las especialidades mayoritarias), aunque también hay un alta incidencia en pediatría, psiquiatría, anestesiología y reanimación y medicina interna.

En Cataluña, Madrid, Andalucía y País Vasco concentran el 67 % de los casos nuevos atendidos en este periodo, y han incrementado "significativamente" en Andalucía (un 5 % más que en el anterior período), en Madrid (4,8 %) y en la Comunidad Valenciana (2,3 %), mientras que en Cataluña ha habido un descenso del 9 % y en el País Vasco del 1,7 %.

PUEDE INTERESARTE Los médicos se manifiestan en Madrid contra el estatuto marco antes de la nueva huelga del próximo 16 de febrero

El Programa de Atención Integral al Médico ha revelado un aumento del 13 % respecto al informe 2021-2022 de la situación de los sanitarios, que se encargan de cuidar de nuestra salud. Estos estudios bienales, que se realizan desde 2011, se han hecho público este jueves en el marco del XI Congreso y II Encuentro Internacional del Paime que se celebra en Alicante.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Aumentan los médicos con adicciones a cocaína, cannabis y benzodiazepina

Las consultas por trastornos mentales se han mantenido, las de adicción al alcohol han bajado (de un 5,6 % a un 3,9 %), mientras que las realizadas por adicciones a drogas, como cocaína, cannabis y benzodiazepinas, han aumentado más del doble (del 3 % al 6,4 %). Las demandas por patología dual han disminuido del 6,5 % al 4,8 %.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Desde la puesta en marcha del Paime en 1998 se han atendido a 10.000 médicos, según ha detallado la vicepresidenta primera de la OMC y coordinadora nacional del programa, Isabel Moya, que ha destacado la "robustez y eficacia" de un recurso sanitario único en España, concebido "para garantizar la buena praxis médica y la seguridad del paciente".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los casos complicados con riesgo también aumentan: el 21% requiere ingreso

De los 1.933 casos, 111 han requerido ingreso hospitalario y el 21 % (en 2023) y un 20,6 % (en 2024) han sido calificados de casos complicados (un 5 % más que en el estudio previo), de los cuáles un 50,6 % acarreaba riesgo para la praxis, un 39,4 % conflictos en el entorno laboral y un 10 % han cambiado de centro de trabajo.

"Los casos complicados son aquellos que no les es suficiente con una intervención estándar y requieren una gestión intensiva, prolongada y coordinada. Aumentan el riesgo para el médico, para el ejercicio profesional y para terceros", ha advertido Moya.

En este sentido, ha destacado el incremento de un 20 % de los contratos terapéuticos, que se aplican cuando "el médico es muy problemático, tiene baja adherencia al tratamiento o existe una discordancia" y requiere un seguimiento más estrecho para garantizar su recuperación y la seguridad en la práctica clínica.

En los dos últimos años analizados se han formalizado 405 nuevos contratos y actualmente 533 profesionales mantienen un contrato terapéutico activo, la cifra más alta desde la puesta en marcha del programa en 1998.

Moya ha remarcado también que de los facultativos que precisaron ingreso hospitalario, el 71,6 % recibió el alta y se reincorporó a su puesto de trabajo "sin ningún peligro ni para él ni para los ciudadanos". El 28,4 % fue un alta administrativa con diversas opciones (jubilación, inhabilitación, cambio de domicilio...).

Del total de médicos atendidos, el 68 % estaba trabajando al inicio del programa, el 28,6 % se encontraba de baja laboral, el 2 % estaba en paro y el 0,6 % tenía inhabilitación profesional temporal.

La mayoría de médicos atendidos piden ayuda por iniciativa propia

Los datos revelan que la gran mayoría de los profesionales llegan al programa de forma voluntaria: un 67 % espontáneamente y casi un 32 % de forma voluntaria pero inducida, bien por otros colegas (29 %) bien por los propios psiquiatras (21 %).

El mayor número de casos, por edad, se encuentra en la franja de 31 a 40 (26,6 %), aunque preocupa el aumento entre los más jóvenes, menores de 30 años, que ya suponen el 17,3 %. Por sexo, es mayor el porcentaje de médicas afectadas por problemas de salud mental y/o adicciones. El 67 % de ellas pide ayuda en el programa Paime, frente al 33 % de profesionales varones, tendencia ascendente en los últimos años.

Respecto a la nacionalidad, el 83 % de los médicos son españoles y entre el 15 % de extranjeros, los que más acceden al programa son latinoamericanos, en concreto venezolanos (4,2 %) y colombianos (2,9 %).

El médico que más frecuentemente acude a este programa es el médico de familia (teniendo en cuenta que es una de las especialidades mayoritarias), aunque también hay un alta incidencia en pediatría, psiquiatría, anestesiología y reanimación y medicina interna.

En cuanto al desempeño laboral, la mayoría de los médicos que pidieron ayuda trabajan en el ámbito urbano (88 %) y en el sistema público de salud (83 %), mientras que el 10 % lo hace en la sanidad privada y el 7 % en ambos.

El coste anual del Paime es de más de 2,5 millones de euros, ha añadido Moya, que ha afirmado que "invertir en salud mental del médico es ahorrar costes al sistema y proteger al paciente".