Alberto Rosa 18 MAR 2026 - 17:50h.

El municipio de Taberno llora el fallecimiento del pequeño, que iba a participar en un ensayo clínico recién aprobado

Valeria, Álex y María ganan la primera batalla al tumor infantil: "Estamos esperanzados porque es lo único que tenemos"

Compartir







El municipio almeriense de Taberno recibió este martes un duro golpe tras conocerse el fallecimiento de Álex, el niño de nueve años diagnosticado con un tumor cerebral infantil muy agresivo y que estaba luchando por acceder a un ensayo clínico.

Un ensayo clínico al que la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) dio luz verde la semana pasada y que podría salvar la vida a quienes padecen glioma difuso intrínseco de tronco (DIPG), la enfermedad que sufría Alex.

La triste noticia la ha confirmado el Ayuntamiento de Taberno en un comunicado difundido en redes sociales. “Hoy no hay palabras, no hay consuelo… Nos duele el alma. ¡Hasta siempre Álex! Gracias por el ejemplo de lucha y valentía que nos dejas; siempre estarás con nosotros. Un abrazo fuerte a la familia. Estamos con vosotros”, escribe el Consistorio.

El pequeño fue diagnosticado en agosto de 2025 y desde entonces, su familia no paró de buscar ayuda. El municipio de Taberno y la provincia de Almería en general se habían volcado especialmente con el pequeño. Carreras solidarias, mercadillos benéficos y todo tipo de actividades que demostraron la solidaridad de los convecinos de Álex.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Fue la Fundación Martín Álvarez Muelas, dedicada al apoyo y la investigación contra el DIPG infantil, la que ha ido canalizando las ayudas y recaudando fondos para costear el fármaco del ensayo clínico.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El DIPG es una enfermedad sin cura y con una esperanza de vida inferior al año, de nueve a 12 meses. Por eso, la noticia del ensayo clínico sobre el DIPG arrojó algo de luz en el caso del pequeño Álex y de otros niños como María, una niña sevillana de solo cinco años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Un estudio esperanzador para muchos niños

El estudio va a ser desarrollado por el Cima de la Universidad de Navarra, centrado en la investigación del glioblastoma (tumor cerebral). El Grupo de Investigación en Terapias Avanzadas para Tumores Sólidos Pediátricos del Cima se centra en desarrollar nuevas estrategias para el abordaje terapéutico de los principales cánceres pediátricos.

La doctora Alonso, investigadora principal del grupo, explica que en este estudio han podido “analizar el tumor y su microambiente antes del tratamiento, y han podido comprobar los cambios producidos y la respuesta inmune antitumoral desencadenada tras la administración del virus.