Coger un ferri para ir al médico: el sistema sanitario fallido de Ceuta y Melilla

Casi la mitad de la población de ambas ciudades autónomas se ve obligada a trasladarse a la Península para recibir asistencia sanitaria especializada

Madrid es el modelo de sanidad pública ideal para el 44% de los melillenses y el 41% de los ceutíes, según un estudio realizado por Ipsos

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La sanidad pública es una de las mayores preocupaciones de los españoles. Largas lista de espera, falta de personal sanitario y un largo etcétera que se acentúa en puntos del mapa como Ceuta y Melilla. Por eso, demandan que se refuerce, sobre todo, la plantilla de profesionales sanitarios.

Problemas de acceso

El tiempo que pasa entre que se pide una cita y se recibe la atención sanitaria pertinente es el principal problema de un bloqueo que obliga a más de la mitad de la población de ambas ciudades autónomas a coger un ferri u otro medio de transporte para buscar la ayuda que no se les presta en casa, fuera de ella. Para Silvia Bravo, directora de investigación de opinión pública de Ipsos, “estos traslados tienen un impacto personal, familiar y emocional elevado”.

A ello hay que sumarle los cambios frecuentes de médico asignado o la dificultad para comunicarse con el personal. Una suma de obstáculos que derivan en el bloqueo estructural del sistema sanitario en Ceuta y Melilla, donde cada vez más personas contratan un seguro privado.

Madrid, un modelo a seguir

La consecuencia de depender de otras Comunidades, permite a melillenses y ceutíes valorar la asistencia sanitaria fuera de casa. La capital es, para el 40% de ellos, “la región con mejor sanidad pública de España”, señalan desde Ipsos. Y añaden que es el “principal referente a seguir”, por delante de Andalucía, Cataluña o el País Vasco, que se posicionan como referentes secundarios.

Los datos de este estudio, que ha contado con 400 entrevistas a vecinos de Ceuta y Melilla, dibujan un escenario claro. La sanidad pública en ambas ciudades autónomas necesita que, desde la Moncloa, se les dote de más recursos y más personal. El objetivo es claro: evitar que la atención médica siga pasando, para muchos, por salir fuera de casa.