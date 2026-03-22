Redacción Galicia 22 MAR 2026 - 12:28h.

El afectado, que trabajaba en una finca en Barco de Valdeorras, acudió al médico al sentir un cuerpo extraño en su ojo derecho

"La falta de tratamiento inicial permitió que la infección aumentase" hasta una perforación corneal, señala el TSXG al ratificar la sentencia

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OurenseUn paciente de Ourense será indemnizado, salvo que dicte lo contrario el Tribunal Supremo si se presenta recurso, con 51.708 euros porque en el año 2021 perdió la visión de un ojo por "falta de diagnóstico", según señaló el TSXG.

Ratificó la sentencia que condena al Servicio Gallego de Salud (Sergas), que ya había emitido el Tribunal Contencioso-Administrativo acerca de un caso del que se hizo eco el diario gallego 'La Región'.

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Según publicó, el alto tribunal gallego consideró incompleta la primera atención médica que recibió el hombre, trabajador de una finca rural, en el PAC de Barco de Valdeorras. Fue el 18 de junio del 2021.

Tras sufrir un percance mientras realizaba sus labores, sintió que se le metió algo en el ojo derecho. Por eso acudió al centro donde el facultativo que le diagnosticó una úlcera corneal, pautándole tratamiento colirio únicamente.

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Tenía un cuerpo metálico de siete milímetros dentro

No obstante, el paciente siguió experimentando problemas como dolor ocular y cefalea, así que al día siguiente se desplazó a las urgencias del hospital comarcal. Otro médico le detectó lo mismo que el anterior.

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Sin embargo, ante la posibilidad de que la partícula extraña hubiese perforado la cornea, lo derivó al Servicio de Oftalmología. Finalmente, varias pruebas confirmaron la existencia intraocular de un cuerpo metálico de siete milímetros.

Al afectado tuvieron que operarlo para extraérselo, pero esta medida llegó demasiado tarde, pues acabó perdiendo la visión en ese ojo. El fallo judicial tras estos hechos se dirigió a la asistencia recibida al principio.

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"La falta de tratamiento inicial permitió que la infección aumentase"

Mientras el Sergas defendía que el médico que le atendió no lo derivó al oftalmólogo porque no apreció señales claras de alarma o gravedad, la sentencia del Contencioso señaló que "la falta de tratamiento inicial permitió que la infección aumentase".

Por lo tanto, consideró que esa fue la causa del resultado definitivo que le dejó la grave secuela de no ver. La sentencia añadió que tampoco se puede "justificar una exploración netamente insuficiente cuando existen los medios" para ella.

Aunque no en concreto en el PAC de Barco, sí los hay "en el Hospital Comarcal de Valdeorras y el de Ourense". Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia rechazó los argumentos del error en la valoración de la prueba.