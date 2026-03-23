Patricia Martínez 23 MAR 2026 - 15:02h.

La protesta de los médicos vigueses coincide con el arranque de las conversaciones con la Xunta en Santiago

Los médicos de atención primaria en Galicia encaran su cuarta semana de huelga para reclamar unas agendas más limitadas

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VigoJuegos de cartas, libros y conversación acompañan desde hace más de una semana a un grupo de médicos de atención de primaria de Vigo que mantienen por turnos, un encierro en el nuevo centro CIS Olimpia Valencia. Con esta medida de protesta quieren que el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, "se siente a negociar de verdad" con ellos. Cumplen más de una semana de encierro "por la atención primaria" que se suma a las cuatro semanas de huelga en la atención primaria en Galicia. Una protesta que se ha solapado en los últimos días con la huelga de los médicos de hospitales a nivel nacional, que reclamaban un convenio marco.

Los médicos gallegos reclaman en la cuarta semana de huelga de atención primaria poder “trabajar dignamente”. Para ello, "es necesario limitar a 30 los pacientes que pueden ver cada día", con 10 minutos por consulta, como ha recordado este lunes la facultativa Maite Espantoso durante la concentración convocada ante las puertas del centro de salud vigués donde cumplen ocho días de encierro. Una protesta que este lunes comenzaba a la misma hora que la la reunión entre la Xunta y el sindicato O'Mega, programada en Santiago.

Espantoso ha criticado que en la actualidad los médicos de Primaria atienden por jornada “entre 45 y 60 personas”, llegando algunos durante estos días de huelga a 83 o “incluso a 101 en casos puntuales de algunas zonas de Cangas”, según ha apuntado.

"Cuidamos a la gente, nos gusta hacerlo bien", recuerdan los médicos en huelga

Por ello, ha insistido en la "sobrecarga asistencial" que sufren, teniendo que realizar horas extra que no cobran y omitiendo sus descansos para poder seguir viendo a pacientes. "Cuidamos a la gente, nos gusta hacerlo bien", ha recordado la sanitaria, en nombre de sus compañeros. Maite calcula que, al día en Galicia, se están cancelando unas 5.000 consultas, acumulando ya casi 80.000 desde el inicio de la huelga. Por ello, ha "deseado" que el conselleiro "se siente a negociar de verdad" para poner fin a esta situación.

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Los médicos insisten en que es necesario que se limiten las agendas. Ana Castro, médico de atención primaria en la ciudad recuerda el objetivo principal de esta protesta: "Iniciamos una huelga buscando una mejora de la calidad asistencial, necesitamos 10 minutos por paciente, y atender 30 pacientes máximo al día, es la única manera de ofrecer una atención digna" y reclama también y "mejoras para los compañeros del PAC". "Es nuestra lucha pero es vuestra salud", recuerda esta doctora.

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Ingrid del Villar, médico en un centro de salud vigués explica cómo son sus agendas: "Las llamamos agendas chicle, porque comienzas la consulta con una agenda cerrada, pero durante la jornada se van sumando urgencias, y va creciendo, se va estirando y así el tiempo de consulta no llega a cinco minutos por paciente", relata. "Estamos alargando el horario una o dos horas cada día para poder atenderlos a todos" e insiste que la movilización busca poder ofrecer una atención de calidad.

El alcalde de Vigo ha anunciado un concierto de apoyo a los médicos

A la concentración celebrada este lunes también ha acudido el alcalde, Abel Caballero, quien ha anunciado que el Ayuntamiento organizará un concierto de apoyo a los médicos de Atención Primaria, al que ha invitado a participar a toda la ciudad. Este evento se celebrará tras los actos de la Fiesta de la Reconquista en una fecha todavía por determinar.