Crean un espejo inteligente que ayuda a reducir la ansiedad en personas con alzhéimer

Redacción Uppers Europa Press 07 ABR 2026 - 19:22h.

Unos investigadores de la Universidad de Sevilla han creado un espejo inteligente que permite reducir la ansiedad en las personas con alzhéimer

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Un equipo de investigadores del grupo Healthy Architecture & City (HAC) de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla presentarán en Málaga, en el evento Tecnosocial 2026, un novedoso desarrollo tecnológico destinado a personas con Alzhéimer. En este foro de innovación que se celebra los días 19 y 20 de marzo mostrarán la propuesta titulada 'Diseño arquitectónico con tecnologías adaptadas al deterioro cognitivo: prototipo de espejo inteligente'.

Esta aportación es fruto de una década de investigación del grupo HAC centrada en la relación entre arquitectura, salud y memoria. En concreto, este trabajo muestra de manera práctica cómo el diseño arquitectónico y la tecnología aplicada a la vivienda mejoran la calidad de vida de las personas con enfermedad de Alzheimer, informa la US en una nota de prensa.

Este prototipo se ha terminado de desarrollar en el marco del proyecto de investigación VIVAlz, financiado por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía.

El elemento que se presenta en Tecnosocial 2026 consiste en un prototipo funcional de espejo inteligente con reflexión selectiva. Es un objeto doméstico concebido para prevenir situaciones de estrés, pánico o rechazo que pueden producirse cuando una persona con Alzhéimer no se reconoce en su propio reflejo. Este tipo de episodios, frecuente en determinadas fases de la enfermedad, tienen un impacto directo en el bienestar emocional de la persona afectada y generan una importante carga adicional para familiares y cuidadores.

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El espejo se vuelve opaco

El dispositivo actúa de forma automática y no invasiva: cuando detecta la presencia de un usuario que está afectado por esta enfermedad, la superficie reflectante se transforma en opaca de forma automática, evitando de esta forma el reflejo, sin introducir estímulos visuales adicionales y manteniendo la textura y apariencia del material base. De este modo, el prototipo plantea una nueva forma de entender el espacio como un entorno protésico, que es capaz de anticiparse a situaciones críticas, respondiendo de manera preventiva a las necesidades de la persona.

El sistema se ha desarrollado mediante una metodología de investigación aplicada que incorpora la participación directa de usuarios con Alzhéimer. Se ha llevado a cabo una experiencia piloto de implantación en colaboración con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias del Aljarafe (AFA Aljarafe), con el objetivo de evaluar el impacto real del dispositivo en situaciones cotidianas.

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Los resultados preliminares muestran una reducción significativa de los episodios de agitación y estrés vinculados al no reconocimiento del propio reflejo de la persona, así como una mejora en la percepción de seguridad del entorno por parte de familiares que no tienen que tapar espejos o retirarlos. Además, el sistema presenta un elevado potencial de transferencia, ya que puede aplicarse no solo en espejos convencionales, sino también en otras superficies reflectantes como pueden ser escaparates, mamparas o vitrinas, presentes en viviendas, centros asistenciales, sociosanitarios o espacios públicos.