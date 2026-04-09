Agencia EFE 09 ABR 2026 - 15:00h.

El lote 41997300 del producto (tubo de 100 ml) contiene la sustancia benzofenona ingrediente prohibido en la composición de productos cosméticos

La AEMPS detalla que el ingrediente "no está presente en el producto de forma intencionada, sino que se trata de una impureza"

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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado este jueves del cese de comercialización y retirada del mercado de un lote del cosmético 'Agrado crema solar SPF-50' debido a la presencia de benzofenona, ingrediente prohibido en la composición de productos cosméticos.

Según informa la Aemps, dependiente de Sanidad, en su web, los análisis han constatado que el lote 41997300 del producto (tubo de 100 ml) contiene la sustancia benzofenona si bien el ingrediente "no está presente en el producto de forma intencionada, sino que se trata de una impureza".

La empresa responsable ya ha iniciado la retirada del producto 'Agrado crema solar SPF-50' afectado

Debido a que la concentración detectada compromete la seguridad del uso del producto, la Aemps ha ordenado la recuperación del lote afectado.

La empresa responsable (Agrado Cosmetic Care 3000, S.L.U), con sede en Sagunto (Valencia), ya ha iniciado la retirada del cosméticos de los distribuidores y ha informado a los usuarios que no lo utilicen.

La Aemps ha comunicado estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión. A los usuarios les ha pedido que si disponen de alguna unidad del lote 41997300 de Agrado crema solar SPF-50, 100 ml, no lo utilicen y acudan al punto de venta para su devolución.