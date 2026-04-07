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Salud

Los médicos, contra los bulos sanitarios en redes: "Se lo creen sobre todo los jóvenes y adolescentes que tienen menos pensamiento crítico"

Los médicos, contra los bulos sanitarios en redes: "Se lo creen sobre todo los jóvenes y adolescentes que tienen menos pensamiento crítico"
Así es la campaña de los médicos contra los bulos sanitarios en redes. Informativos Telecinco
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La Organización Médica Colegial (OMC) ha lanzado la campaña '#noteenREDES, habla con tu médico', para alertar sobre la desinformación sanitaria en redes sociales y "advertir del riesgo" de las pseudoterapias y el intrusismo. Los especialistas pretenden alertar contra los falsos productos milagro, los tratamientos mágicos y otras indicaciones supuestamente médicas que circulan por internet y no tienen respaldo científico. Informa en el vídeo Susana Ramos.

Mentiras como vender lejía como medicina milagro inundan las redes a diario. "En redes lo que vemos es mucha información, pero con desinformación", apunta Manuel Viso, médico y divulgador científico.

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"Se lo creen sobre todo los jóvenes y adolescentes que tienen menos pensamiento crítico. Suelen ofrecer soluciones rápidas y milagrosas", añade Viso.

En la campaña '#noteenREDES, habla con tu médico' critican que se crea "a cualquier charlatán en internet" que vista bata blanca. Son los propios médicos los que a través del humor y esta campaña, quieren colar el mejor mensaje. "Desconfía de soluciones mágicas, contrasta la información y habla con tu médico". Médicos que se convierten en influencers para combatir a los influencers.

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