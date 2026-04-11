Noelia Camacho 11 ABR 2026 - 17:20h.

El dispositivo funciona mediante la emisión de ondas de radiofrecuencia y el análisis de su eco

Se estima que España, en 2050, pueda ser el país donde más gente tenga párkinson en relación a su población

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España es el noveno país del mundo con mayor número de personas con párkinson. Hay 10.000 nuevos casos al año. El envejecimiento es el principal factor, pero no el único. La genética, exposición a pesticidas y contaminantes, o ciertos hábitos como el sedentarismo.

Los síntomas son el temblor, la rigidez, la lentitud o la inestabilidad postural, pero también problemas del sueño, depresión o deterioro cognitivo. Se estima que España, en 2050, pueda ser el país donde más gente tenga párkinson en relación a su población. Por eso se pide más investigación.

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Un sistema basado en radar para detectar precozmente el párkinson

El Hospital General Universitario Gregorio Marañón, centro público de la Comunidad de Madrid, está impulsando, desde su Servicio de Neurología y en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), el desarrollo de un innovador sistema de análisis de la marcha basado en tecnología radar. Esta herramienta permite detectar alteraciones en la forma de caminar asociadas a la enfermedad de Párkinson, incluso en fases muy iniciales, facilitando así un diagnóstico de manera cómoda, accesible y no invasiva.

Este sistema ha demostrado ser eficaz para diferenciar entre personas sanas y pacientes con párkinson, con un rendimiento comparable al de otras técnicas ya existentes. Actualmente, el principal objetivo de los investigadores es ir un paso más allá e identificar alteraciones motoras sutiles en personas que aún no cumplen criterios clínicos de la enfermedad, pero que presentan un mayor riesgo de desarrollarla.

“Con este proyecto se abre la posibilidad de estudiar la marcha en pacientes no solamente párkinsoniano, sino en aquellos potencialmente a riesgo de padecer esta enfermedad en situaciones no solo experimentales, sino en su ámbito doméstico” ha señalado Francisco Grandas, jefe del Servicio de Neurología.

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Desde el punto de vista tecnológico el dispositivo funciona mediante la emisión de ondas de radiofrecuencia y el análisis de su eco. Juan Ignacio Godino, ingeniero de la UPM, ha explicado que, a partir de esta información, y utilizando el fenómeno Doppler, similar al cambio de sonido que se percibe cuando se acerca o se aleja una ambulancia, el sistema es capaz de monitorizar con precisión distintos aspectos de la locomoción. Entre ellos, la longitud de la zancada, la velocidad de los pies, el movimiento del tronco o el braceo, lo que permite una caracterización objetiva de la marcha.

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De esta forma, el análisis mediante radar permite detectar cambios que pueden pasar desapercibidos en una exploración neurológica convencional. Por ello, todos estos indicadores podrían facilitar la identificación de lo que se conoce como fase prodrómica del Parkinson, en la que los síntomas motores aún no son lo suficientemente evidentes para establecer un diagnóstico clínico. Actualmente, el hospital está llevando a cabo un estudio con tres grupos de participantes: 100 personas con mayor riesgo de desarrollar la enfermedad, 50 pacientes diagnosticados de Párkinson con menos de cinco años de evolución y un grupo de control formado por individuos sanos.

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Este avance abre la puerta a mejorar la detección precoz de la enfermedad, un aspecto clave para el desarrollo y la aplicación de nuevos tratamientos en investigación, que podrían ser más eficaces en fases tempranas.