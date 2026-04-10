Las operaciones se realizaron en las comunidades de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León

Los tres bebés presentaban problemas de salud de alta complejidad

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El equipo de Cirugía Cardíaca Infantil del Hospital público 12 de Octubre ha operado con éxito y en 24 horas a tres bebés en situación de riesgo vital en tres comunidades autónomas distintas, Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Los cuatro profesionales que conforman el equipo, lograron atender satisfactoriamente a los tres menores con problemas de salud de alta complejidad, según ha detallado la Comunidad Madrid.

Dos intervenciones en una misma franja horaria

De los tres pacientes operados, dos de ellos evolucionan favorablemente y solo uno de continúa ingresado en hospitalización convencional. Uno de los tres procedimientos estaba programado un día concreto del mes pasado en los quirófanos del nuevo 12 de Octubre para corregir de forma definitiva la cardiopatía congénita de un lactante de seis meses.

Un día antes se recibió un aviso desde el Hospital Universitario de Toledo, en Castilla-La Mancha, sobre un gran prematuro nacido en la semana 24 de gestación, con un peso de 600 gramos, que necesitaba una cirugía cardiovascular urgente para cerrar un ductus arterioso permeable, una intervención dirigida a cerrar el vaso sanguíneo que conecta la aorta y la arteria pulmonar.

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Ante esta urgencia sobrevenida, el doctor Lorenzo Boni explica que los cuatro facultativos se dividieron en dos grupos para realizar ambas intervenciones en la misma franja horaria.

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"Conseguimos operar a tres pacientes en tres comunidades autónomas diferentes, lo que supuso un reto organizativo para nosotros", dado que el equipo está formado por cuatro profesionales, afirma Boni.

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Dos cirujanos permanecieron en Madrid para operar al paciente programado, mientras otros dos acudieron a Toledo para intervenir al prematuro. Las dos cirugías finalizaron con éxito durante la mañana.

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Un corazón y un pulmón artificial

A primera hora de la tarde, el equipo recibió una tercera alerta procedente del Hospital Universitario de Salamanca, en Castilla y León.

Un bebé de cuatro meses presentaba un fallo pulmonar muy grave y no respondía a las terapias convencionales de intubación y ventilación mecánica.

El 12 de Octubre activó entonces el programa de transporte en ECMO, un sistema de oxigenación por membrana extracorpórea que funciona como un corazón y pulmón artificial fuera del cuerpo.

Este protocolo requiere la participación de cirujanos cardíacos para colocar unas cánulas en los grandes vasos sanguíneos (arteria carótida, vena yugular y femorales) y permitir el traslado seguro.

Este procedimiento requiere de la pericia de profesionales de distintas especialidades y categorías que, junto con el personal del Summa 112, se trasladan al centro de origen, colocan el dispositivo y, una vez estabilizado el enfermo, asumen su traslado al hospital receptor, en este caso el 12 de Octubre.

"El paciente presentaba un fallo respiratorio muy grave y la única alternativa era este sistema de asistencia artificial cardiopulmonar portátil para traer al niño a nuestro centro", señala el doctor.

Cerca de 200 intervenciones

Solo este último bebé continúa ingresado debido a que su patología requiere dos o tres semanas para proceder al destete de la máquina.

El especialista destaca que el 12 de Octubre es uno de los hospitales del país con mayor volumen de cirugías en neonatos con cardiopatías complejas.

El centro madrileño realiza anualmente unas doscientas intervenciones de este tipo, consolidándose como una referencia en la red sanitaria pública.