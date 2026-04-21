Sanidad alerta de que "la homeopatía no funciona" y supone un "riesgo"

David Jiménez 21 ABR 2026 - 22:17h.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha puesto de manifiesto que "la homeopatía no funciona" y acarrea un "riesgo real para la salud"

Pedro Sánchez presume de sanidad pública frente a Estados Unidos: "Allí enfermar puede ser el inicio de una ruina"

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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha publicado un exhaustivo informe técnico titulado "Homeopatía y productos homeopáticos: Evaluación de las evidencias acerca de su eficacia y seguridad", en el que se concluye de forma categórica que no existe evidencia científica que avale la eficacia de la homeopatía como instrumento terapéutico.

Tras una revisión sistemática de la literatura científica y de las evaluaciones de organismos estatales a nivel internacional, el informe señala que los efectos observados son comparables al placebo. Pero la realidad en muchos casos es tozuda y hay gente que, "erróneamente puede agarrarse a un clavo ardiendo".

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Una frase puede resumir esta realidad. Como señala Mar Casal, médico de Atención Primaria, "la cienca es como el GPS de un coche mientras que la homeopatçias es conducir a ciegas".

Hay productos homeopáticos que se venden en farmacia. "Hay clientes que son expertos en usar la homeopatía", dice Joan Roquet, farmaceútico de la Farmacia Ribera, "aunque si vemos que no mejoran les aconsejamos que vayan al médico". No se pronuncian sobre su eficacia y validez, pero sí están vigilantes.

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El informe, analizó 64 revisiones sistemáticas publicadas desde 2009, destaca que la mayoría de los estudios que sugieren beneficios de la homeopatía presentan una baja calidad metodológica, porque suelen estar invalidados por muestras pequeñas, periodos de seguimiento cortos o sesgos en la aleatorización. Además, matiza el estudio, a medida que aumenta la calidad y el rigor de los ensayos clínicos, el supuesto efecto de la homeopatía disminuye hasta desaparecer.

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Desde el punto de vista científico, los principios de la homeopatía chocan con las leyes de la física y la farmacología actual. En diluciones habituales como la 12 CH, que es cuando se mezcla una parte de la sustancia original con cien partes de disolvente doce veces consecutivas, es matemáticamente imposible que quede una sola molécula del ingrediente original en el preparado, lo que rompe cualquier relación de causa-efecto entre el producto y el efecto terapéutico.

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Para ilustrar esta desproporción, el informe señala que una dilución de solo 6 CH (mucho menos extrema que la 12 CH) ya que equivale a disolver un sobre de azúcar en todo el mar Mediterráneo. Por esta razón, la AEMPS califica teorías como la 'memoria del agua' -la creencia de que el líquido retiene las propiedades de una sustancia, aunque ya no queden moléculas de ella- como postulados sin base empírica que desafían el pensamiento científico y racional

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Situación regulatoria y mercado en España

En cumplimiento con la normativa europea y nacional, la AEMPS ha finalizado un proceso de regularización que ha resultado en la salida del mercado de numerosos productos. A fecha de publicación de este informe, no existe en España ningún producto homeopático con indicación terapéutica autorizado. Los 976 que permanecen registrados lo han hecho mediante un procedimiento simplificado que, al basarse en diluciones extremas que garantizan la inocuidad del preparado, no exige pruebas de efecto terapéutico y les prohíbe por ley incluir cualquier indicación terapéutica en su etiquetado

Consenso internacional y medidas gubernamentales

España se alinea con una tendencia global de instituciones sanitarias que han adoptado posturas críticas:

Reino Unido: El Comité de Ciencia y Tecnología recomendó detener la financiación pública y advertir en el etiquetado sobre la falta de eficacia.

El Comité de Ciencia y Tecnología recomendó detener la financiación pública y advertir en el etiquetado sobre la falta de eficacia. Australia: El National Health and Medical Research Council concluyó que la homeopatía no debe usarse para tratar enfermedades crónicas o graves.

El National Health and Medical Research Council concluyó que la homeopatía no debe usarse para tratar enfermedades crónicas o graves. Francia: La Haute Autorité de Santé eliminó el reembolso público de estos productos en 2021 por falta de eficacia demostrada.

La Haute Autorité de Santé eliminó el reembolso público de estos productos en 2021 por falta de eficacia demostrada. Alemania: Se prevé que en 2026 se apruebe la supresión definitiva de la cobertura de la homeopatía por el seguro médico legal.

Se prevé que en 2026 se apruebe la supresión definitiva de la cobertura de la homeopatía por el seguro médico legal. Estados Unidos: La Food and Drug Administration (FDA) considera estos productos como "nuevos medicamentos no aprobados" y la Federal Trade Commission exige advertir que no hay pruebas científicas de su funcionamiento.

Riesgos para la salud y seguridad

Aunque existe la creencia popular de que estos preparados son inocuos por ser "naturales", se han notificado reacciones adversas graves, incluyendo intoxicaciones por mala dosificación y casos de fallecimientos en lactantes vinculados a productos para la dentición en otros países.

Sin embargo, la AEMPS advierte que el principal riesgo asociado es el abandono o retraso de tratamientos médicos con eficacia demostrada. Los ciudadanos que optan por la homeopatía para tratar dolencias graves o crónicas pueden poner en peligro su salud al sustituir terapias basadas en la evidencia por productos que carecen de ella.

El informe de la AEMPS reafirma el compromiso del Ministerio con la protección de la salud pública y con una medicina basada en la evidencia científica. En línea con otras agencias internacionales, subraya la necesidad de ofrecer información transparente para que la ciudadanía pueda tomar decisiones seguras sobre su salud. La conclusión es firme: ante la falta de pruebas sobre su eficacia, la homeopatía no puede considerarse una alternativa terapéutica válida, y su uso no debe llevar al retraso ni al abandono de tratamientos médicos que sí han demostrado ser eficaces.

Mónica García: "La homeopatía no funciona y es un riesgo para la salud"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha puesto de manifiesto que "la homeopatía no funciona" y acarrea un "riesgo real para la salud" si supone el abandono de "tratamientos que sí funcionan" y que, por tanto, tienen evidencia científica.

"No es lo que tomas, sino lo que dejas de tomar", ha enfatizado a colación de la presentación, por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), del informe técnico 'Homeopatía y productos homeopáticos: Evaluación de las evidencias acerca de su eficacia y seguridad'. Este ha concluido "de forma categórica" que no existe evidencia científica que avale la eficacia de la homeopatía en ninguna patología.

Según ha indicado García valiéndose de los resultados obtenidos, la homeopatía "no funciona mejor que un placebo". "Muchas de estas sustancias están tan diluidas que es literalmente como disolver un sobre de azúcar en el Mediterráneo", ha ejemplificado.

La ministra de Sanidad ha subrayado que, "en salud, donde hay ciencia no mandan las creencias" y, "en este caso, la ciencia es clara". "En resumen, ni sustancia, ni explicación, ni eficacia", ha finalizado.