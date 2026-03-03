Bianca Ciobanu Selaru defiende sus resultados en el examen MIR y pone su examen a disposición del Ministerio para ser analizado

¿Qué ha pasado con Bianca Ciobanu? La mujer que ha sacado la mejor nota de la historia en el MIR y que ha despertado dudas

¿Ha copiado la número 1 del MIR? Es la pregunta que se han realizado en la Asociación MIR España quién ha pedido que se revisen los exámenes porque consideran muy extraño que una chica llamada Bianca Ciobanu Selaru haya obtenido la nota más alta de toda la serie histórica con un expediente de un 6,7 en la carrera. Ella asegura que es el fruto de su esfuerzo y que se trata todo de una campaña política de desprestigio.

“No vengo de una trayectoria brillante… Me siento muy orgullosa del fruto que ha tenido mi preparación para este examen”, ha asegurado Bianca Ciobanu ante los medios. Pero el resto de los aspirantes al examen no parecen estar convencidos de la legalidad en la obtención de las mejores notas del examen. Han reacciona haciendo muchas críticas y hablando de la actuación de la estudiante en otras pruebas: “Copiaba de muchas maneras y en la mitad de las ocasiones la pillaban”, “Venía a nuestra clase, todos sabemos que no es posible”. Además, la seguridad y condiciones de la prueba han sido muy criticadas.

Bianca Ciobanu se ha defendido en un medio de comunicación y asegura que, a pesar de no ser una gran estudiante, no tiene nada que ocultar y niega las acusaciones: “Han hablado hasta de que he utilizado gafas con IA. No lo he hecho. ¡Ni siquiera salí del aula durante el examen! Si alguien desea auditar mi examen o el Ministerio tiene alguna duda, estoy a su disposición”.

Bianca niega haber copiado: “Una mujer de 41 años que se ha esforzado”

Con las dudas y los rumores en el aire, Patricia Pardo ha conectado en directo con Bianca Ciobanu, la nota más alta en la historia de MIR para conocer su postura y la verdad de esta situación. “Categóricamente no, pero una mujer de 41 años que se ha esforzado y ha llegado hasta aquí, esto produce a veces, este tipo de reacciones en la gente. Yo estoy muy contenta con mi resultado porque me ha costado muchos años estar aquí”, ha respondido la estudiante ante la pregunta de si había copiado en el examen. Además, de explicar que ha estado cuatro años preparándose para el examen.

Bianca ha asegurado estar: “Muy emocionada y dolida a la vez, no esperaba estas reacciones y siempre se pude comprobar. ¿Quién lo ha dicho? Creo que hay algo de política en todo esto. No es normal que no me pregunten por el método que he utilizado y me pregunten si he copiado… Es un examen extremadamente difícil y durante cuatro años no he hecho otra cosa que estudiar… Tengo un expediente más bajo porque tuve que trabajar durante la carrera y pasé por un bache del que tuve que salir y por eso, he mejorado mi expediente”.

La estudiante no tiene miedo: “Si el Ministerio me pide algo, yo estaré encantado de quitarme este peso de encima de que me traten así, que duele tanto y poder enseñarlo”.

Respecto a las denuncias de que el examen fue caótico y que los estudiantes podían incluso utilizar su teléfono móvil, Bianca ha sido contundente: “Ni mucho menos, eso no es verdad. Yo fui al examen, hice el examen, vi que era muy diferente a exámenes de años anteriores. Era un examen accesible, con preguntas accesibles por no decir fáciles… El examen MIR es una estrategia que yo ya tenía practicada”.

Bianca: “Me han dicho a la cara ‘No te soportamos aquí, eres la tonta de clase”

Además, Bianca ha querido hacer público el rechazo y las criticas que había tenido que soportar por ser una mujer de origen rumano y mayor de 41 años: “Me han dicho en la cara ‘Odiamos a los rumanos’ o ‘No te soportamos aquí, eres la tonta de clase’, esto lo he vivido tal cuál”. Respecto a las acusaciones de algunos de sus supuestos compañeros, la estudiante ha pedido que pusieran cara a esas acusaciones para que ella pudiera tomar las medidas oportunas.

Jesús Arzúa, miembro de la Asociación MIR España, ha conectado en directo con Patricia Pardo y Bianca en ‘Vamos a ver’ para explicar sus sospechas y de las decenas de testimonios que denuncian la falta de seguridad en el examen.