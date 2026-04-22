La Constitución española prohíbe la discriminación por edad

Reino Unido aprueba la prohibición de fumar para los nacidos después de 2008

Compartir







Reino Unido ha aprobado una ley que prohíbe la venta de tabaco a todos los nacidos a partir de 2009. Quieren una generación sin humo. En España son muchos los que empezaron a fumar siendo menores. Son poquísimos los países que han adoptado una medida tan contundente.

No solo eso. Además, quedará prohibido el vapeo en los coches que transporten niños, en los parques infantiles, en las inmediaciones de los colegios y en los hospitales, ampliando así las leyes antitabaco ya vigentes. Es la mayor intervención de salud pública en una generación.

PUEDE INTERESARTE Las comunidades de propietarios pueden prohibir a estos fumar en sus balcones y terrazas

Una guerra antitabaco liderada por Maldivas donde los nacidos a partir de 2007 no pueden ni comprarlo ni fumarlo en el país. Antes lo intentó Nueva Zelanda, pero la ley duró apenas un año en vigor.

La pregunta es: ¿sería posible una ley así en España que provocara una generación libre de humos? No parece factible. Debería tener un amplio consenso social y se enfrentaría a un gran problema legal: "infringiría el artículo 14 de la Constitución que defiende la igualdad ante la ley y eso incluye la edad", señala Augusto Pérez-Cepeda, decano del Colegio de Abogados de A Coruña.

PUEDE INTERESARTE Un estudio asocia el tabaco, la dieta y la exposición a un pesticida con el aumento de cáncer de colon y recto en jóvenes

En su lugar hemos optado por recortar espacios para poder fumar y por la prevención. Y esas medidas, menos drásticas que la inglesa, están dando resultados. Nuestros adolescentes fuman menos tabaco, aunque el uso de vapeadores sigue siendo alto. A diario, en nuestro país, fuman el 4,3% de los jóvenes de 14 a 18 años. Son más de 3 puntos menos que en 2023. En los 90 llegaban a ser casi el 24%.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Miguel Ángel Rodríguez, de FAD Juventid considera que "tener una ley que prohíbe es positivo, pero no es suficiente. Requiere un trabajo educativo y social muy complejo".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los jóvenes que podrían verse afectados lo tienen claro. Cuando se prohíben las cosas se "·tienen más ganas de hacerlas" o "siempre hay un mayor que te puede comprar".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El dato que debe hacernos a todos pensar es que en España 60.000 personas fallecen cada año por enfermedades derivadas del consumo de tabaco. Los médicos también apuestan por acabar con el hábito. "Todas estas medidas que puedan prolongar al máximo adicciones y enfermedades como el tabaquismo van a ser bienvenidas a largo plazo", señala Pedro J. Marcos, jefe de Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

En Reino Unido, lo que sí alumbran los expertos, es que esta medida "salvará muchas vidas". Y parecen tener claro que merece la pena prohibir.