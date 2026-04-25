Detectan un caso de tuberculosis en un menor de un centro educativo de Bilbao

Cómo se trasmite y cuáles son los síntomas de la tuberculosis

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BilbaoEn País Vasco se ha registrado un contagio de tuberculosis en un niño pequeño. El menor estaba matriculado en un centro educativo en Bilbao y, ahora, se están estudiando otros niños y personas que hayan podido estar en contacto con él. Hay que recordar que, hoy en día, existen tratamientos para esta enfermedad, que se transmite por vía aérea. Es decir, al toser o hablar, aunque en general, hace falta una larga exposición para contagiarse.

Según ha informado el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, el caso detectado ha sido evaluado y "manejado conforme a los protocolos vigentes de vigilancia y control". Además, las familias del alumnado potencialmente expuesto serán contactadas directamente por Osakidetza. Según ha señalado la Dirección de Salud Pública y Adicciones, estas actuaciones forman parte de los procedimientos de vigilancia epidemiológica y se desarrollan con el objetivo de garantizar la detección precoz y la protección de la salud de la población.

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¿Qué es la tuberculosis?

Por eso, es necesario destacar que la tuberculosis una enfermedad infecciosa y que si no se trata a tiempo puede llegar a ser mortal aunque la mayoría de casos pueden ser curados con medicamentos. La tuberculosis es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial, advertía el doctor Joan Carles March Cerdà a 'Infosalus'.

Se trata de una enfermedad que se transmite de una persona a otra por el aire causada por bacteria 'Mycobacterium tuberculosis'. Es decir, como pasa con el coronavirus, la tuberculosis se trasmite por medio de los aerosoles. De este modo, las personas que estén cerca pueden inhalar estas bacterias e infectarse.

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Síntomas y diagnóstico

Los síntomas son tos intensa que dura tres semanas o más, dolor en el pecho y tos con sangre o esputo (flema que sale del fondo de los pulmones). Además, de debilidad o cansancio, pérdida de peso, falta de apetito, escalofríos, fiebre y sudor durante la noche.

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Para su diagnóstico existen dos tipos de pruebas que se pueden utilizar para detectar las bacterias en el cuerpo -- la prueba cutánea de la tuberculina y los análisis de sangre--. Si se produce una reacción positiva a cualquiera de las pruebas, es probable que se le hagan otras para ver si tiene la infección de tuberculosis latente o la enfermedad.

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Hay que recordar que el consumo de tabaco aumenta mucho el riesgo de contraer esta enfermedad y morir. Por otro lado, las personas infectadas por el VIH tienen entre 20 y 30 veces más probabilidades de enfermar de tuberculosis. El riesgo de desarrollar tuberculosis activa también es mayor en las personas aquejadas de otros trastornos que deterioran el sistema inmunitario.

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Actualmente, la enfermedad es curable. Entre la segunda y la cuarta semana de tratamiento estándar realizado correctamente se negativizan las baciloscopias en la mayoría de casos de tuberculosis pulmonar. Lo más complicado del proceso de curación es la adherencia al tratamiento y los efectos secundarios de los medicamentos.

¿Es posible contagiarla?

Si la enfermedad es contagiosa el paciente "debe quedarse en su casa y no ir al trabajo o la escuela para no transmitir las bacterias a otras personas", comentaba el doctor Joan Carles March Cerdà. "Ser tuberculoso no debe impedir llevar una vida normal: cuando la enfermedad ya no sea contagiosa y el paciente no se sienta mal, podrá hacer las mismas cosas que hacía antes", afirma.

Por otro lado, debe de tenerse en cuenta que las personas infectadas por bacterias de la tuberculosis que no están enfermas pueden necesitar tratamiento para prevenir la enfermedad de tuberculosis en el futuro.

Los pacientes con tuberculosis pulmonar son contagiosos hasta cerca de dos a tres semanas una vez que se comienza su tratamiento. Por tanto, para prevenir su expansión es recomendable el aislamiento de lugares de trabajo, escuelas y universidad y áreas con las muchedumbres; taparse la boca y nariz mientras que tose o estornuda; y la eliminación adecuada y cuidadosa de tejidos que estén en contacto con la bacteria.