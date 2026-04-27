El producto, Dynamic Candy Apple Red, carecía de autorización para ser comercializado en España

La Aemps ha pedido a los puntos de venta que, de tener algún producto afectado, lo retire

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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado el cese de comercialización y la retirada del mercado de una tinta de tatuaje que carecía de autorización para ser comercializada en España.

Dynamic Color Europe S.L, empresa danesa responsable del producto, Dynamic Candy Apple Red, ya ha iniciado voluntariamente la retirada de los distribuidores, según ha informado la agencia dependiente del Ministerio de Sanidad.

La Aemps pide a los puntos de venta que, de tener algún producto afectado, lo retire

La Aemps, que también está recuperando las unidades distribuidas en nuestro país sin la autorización necesaria, ha iniciado la recuperación de las ya adquiridas por los usuarios, medidas que ya ha trasladado a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión.

A los usuarios les aconseja que, si disponen de alguna unidad de esta tinta, no la utilice y la devuelva al punto de compra o se ponga en contacto con la empresa responsable para gestionar su devolución.

Mientras, la Aemps pide a los puntos de venta que, de tener algún producto afectado, lo retire y contacte con Dynamic Color Europe.