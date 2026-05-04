Claudia Barraso 04 MAY 2026 - 18:37h.

Bianca Ciobanu se ha pronunciado sobre la polémica que se generó en torno a su nota histórica en el MIR de 2026: "Me han hecho mucho daño"

Bianca Ciobanu, tras su polémico número 1 del MIR 2026, escoge Dermatología en el Clínic de Barcelona

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Bianca Ciobanu, la española rumana que sacó la mejor nota de la historia en el MIR en 2026, ha hablado sobre toda la polémica que se generó tras conseguir una puntuación récord de 188 sobre 200 con un expediente académico de la universidad que no superaba el notable.

En declaraciones para el medio ‘ConSalud’, ha confirmado que decidirá hacer dermatología en el Clínic de Barcelona y los motivos de su decisión: “He escogido dermatología por varias razones y he rechazado otras también por otras razones. Creo que es una especialidad que me llena mucho, que es muy trasversal, tiene medicina clínica y quirúrgica también”.

Ha explicado que se siente muy “contenta” y “concentrada” en lo que le esperan los próximos meses en el hospital donde hará la residencia. Sobre el debate que se generó en torno a la nota que consiguió ha ofrecido sus primeras declaraciones: “Hay una tendencia a buscar explicaciones a resultados que tienen una respuesta común y que se trata de disciplina, motivación y creo que se han buscado muchas respuestas que no venían a cuento”.

Las repercusiones que tuvo la polémica en la vida de Bianca

Su nota sorprendió tanto que incluso la Asociación MIR pidió una auditoría del examen y el propio Ministerio de Sanidad se vio obligado a salir al paso señalando que "no constaba ninguna incidencia" en el acta del aula de la aspirante que había obtenido el número 1: “Me han hecho mucho daño porque la presunción de inocencia conmigo no se ha llevado a cabo y por supuesto yo no soy una chica que le guste estar en primera fila, sino en la segunda o tercera para que mi cara no se vea tanto. Creo que ha sido injusto, simplemente”.

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Dermatología se ha convertido en una especialidad estrella que se agota rápido. La ausencia de guardias, su buena remuneración y su alta demanda tanto por el sistema público como el privado son claves para que los primeros del MIR apuesten por ella. Y Bianca, esta vez, no ha sido una excepción. Los futuros médicos reconocen que dermatología o cirugía plástica son elecciones con mayor proyección profesional y con más posibilidades de ganar dinero. No ocurre lo mismo con las plazas de medicina familiar, que año tras año se quedan numerosas plazas vacantes.