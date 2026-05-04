Ante la negativa de las autoridades de Cabo Verde a desembarcar, la naviera estudia la posibilidad desembarcar en Canarias

Sanidad confirma que hay 14 españoles a bordo del crucero con un posible brote de hantavirus

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14 españoles, 13 pasajeros y un miembro de la tripulación, se encuentran en el crucero en el que se ha declarado un posible brote de hantavirus que ha ocasionado tres muertos durante su travesía por el Atlántico Sur, y que contempla la posibilidad de desembarcar en Canarias para realizar nuevos exámenes médicos. Informa en el vídeo Romen García.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este domingo que al menos seis personas se vieron afectadas por el posible brote de hantavirus -tres muertos y tres enfermos-, detectado en el buque 'MV Hondius', que zarpó con 150 turistas a bordo el pasado 20 de marzo desde Ushuaia (sur de Argentina) para cruzar el Atlántico Sur con destino al archipiélago canario.

En este momento, el buque se encuentra frente a Praia, la capital de Cabo Verde, cuyas autoridades han denegado la entrada por motivos de "seguridad pública nacional", según ha informado este lunes la empresa operadora del crucero, la neerlandesa Oceanwide Expeditions.

Sanidad ha confirmado estar manteniendo contactos con la OMS

Ante la negativa de las autoridades para desembarcar, la naviera está estudiando la posibilidad de llevar el crucero a las Islas Canarias. Aunque no hay confirmación oficial, la posibilidad empieza a cobrar fuerza.

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Este lunes, el área exterior del Ministerio de Sanidad ha confirmado estar manteniendo contactos con distintos organismos dentro del protocolo activado por la Organización Mundial de la Salud por si finalmente se produjera esta escala en Canarias.

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Por su parte, las autoridades del archipiélago han asegurado estar perfectamente preparadas para actuar si son requeridas por el Gobierno central, algo que aseguran hasta ahora no se ha producido.