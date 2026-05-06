Será aquí donde los 14 ciudadanos españoles que se encuentran a bordo del crucero 'MV Hondius', afectado por hantavirus, serán tratados.

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, en directo | Un avión con dos contagiados aterriza en Gran Canaria para reparar una burbuja de aislamiento

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Es la planta 22 del Gómez Ulla, la unidad de aislamiento de alto nivel. Será aquí donde los 14 ciudadanos españoles que se encuentran a bordo del crucero 'MV Hondius', afectado por hantavirus, serán tratados tras ser trasladados desde Granadilla (Tenerife). En el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid permanecerán bajo atención médica, en observación y en cuarentena durante el tiempo que determinen los protocolos clínicos.

"Allí se seguirán todos los protocolos necesarios. Seremos especialmente cuidadosos para proteger no solo a las personas que lleguen, sino también a la población en general. Adoptaremos todas las medidas de salud pública oportunas para evitar que, en caso de existir algún paciente sintomático, pueda producirse cualquier transmisión a terceros", ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los ministros de Interior, Sanidad y Transportes y Movilidad Sostenible.

García ha comunicado que se prevé que el crucero, con 150 pasajeros de 23 nacionalidades, llegue al puerto de Granadilla de Abona en los próximos tres o cuatro días. Desde allí, los ciudadanos españoles, una vez evaluados, serán trasladados a la base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid) y, posteriormente, al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

"El Hospital tiene mecanismos de seguridad. Cuenta con la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN), que tiene las características para poder aislar a estas personas", ha indicado García, quien ha añadido que hay 16 camas UATAN disponibles en otros hospitales españoles.

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Respecto al tiempo de cuarentena de los ciudadanos españoles, la titular de Sanidad ha explicado que el periodo de incubación del hantavirus es de alrededor de 45 días, por lo que la duración del aislamiento se decidirá junto a expertos. "El tiempo que consideremos que las personas deben permanecer en cuarentena dependerá de estas reuniones técnicas, en las que se determinará cuándo consideramos que es el día cero de ese contacto", ha detallado.

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En la planta 22 del Gómez Ulla

Pero cómo es esa planta 22 del Gómez Ulla. La Unidad de Aislamiento de Alto Nivel, reconocida como una de las joyas de la sanidad militar y de seguridad biológica en España e inaugurada en 2015. El 31 de enero de 2020, al Gómez Ulla llegaron los primeros 21 pacientes evacuados desde Wuhan (China) tras el estallido de la pandemia de coronavirus. Allí fueron repatriados con el fin de ponerlos en cuarentena preventiva.

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La Unidad cuenta con una unidad de enfermería donde se tiene monitorizados a los pacientes a través de cámaras. Cuenta con 8 habitaciones, una dedicada a un laboratorio BSL-3 y otra a entrenamiento y las otras seis para pacientes. Sus instalaciones permiten el aislamiento de pacientes con sospecha o confirmación de Enfermedades Infecciosas de Alto Riesgo (EIAR), minimizando el riesgo de contagio de personal sanitario así como de la población.

A la unidad se entra gracias a unos mandos sin contact, vestidos con el equipo de protección individual, de amarillo el doctor y de blanco el observador ayudante que le acompaña. En las habitaciones se entra a través de un sistema telemático. Al paciente se le puede ver desde el exterior, incluso sin necesidad de entrar, gracias a las cámaras que hay en las habitaciones colocadas de forma estratégica.

Hay incluso una videocámara con la que el paciente puede interactuar con médicos o familiares. Tras salir de la habitación se pasa a una estación de descontaminación tanto de personal como de equipos, donde hay duchas para limpiar completamente cualquier tipo de contaminación. El suelo de las habitaciones es especial con ensayos específicos para comprobar que podían resistir la desinfección con peróxido de hidrógeno y además ser material conductivo.

La Unidad fue impulsada por el ébola pero cubre cualquier tipo de enfermedad altamente contagiosa y de alto riesgo biológico que pudiera ocurrir en nuestra fronteras.