Ho‑Wang Lee, el virólogo coreano que descubrió el hantavirus y le puso el nombre de un río de Corea

La vacuna contra el virus Hantaan que Lee y sus colegas desarrollaron en 1989 está autorizada en Corea del Sur, pero no en Europa ni EEUU

Cuando el hantavirus mató a 250 soldados de EEUU en la Guerra de Corea y fue un misterio hasta décadas después

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El hantavirus ha vuelto a despertar el temor entre unos ciudadanos que aún recuerdan el covid. Mascarillas, pandemia, epidemiólogos... vuelven a estar en los medios. Y vuelve el miedo. Aunque los expertos intentan tranquilizar dejando claro que el hantavirus no es tan contagioso como el covid, la población teme que la letalidad del hantavirus puede hacer estrageos y llevarnos de nuevo a convivir con términos como cuarentena.

Pero de dónde sale este nuevo virus. Al contrario que con el coronavirus, cuyo origen sigue siendo un enigma envuelto en un misterio, del hantavirus sí conocemos su historia. Y lo hacemos por la obsesión de Ho‑Wang Lee, un virólogo coreano que había vivido la guerra desde dentro y vio cómo una misteriosa enfermedad surgida de las trincheras de la guerra de Corea aniquilaba a soldados sin piedad. Dedicó parte de su vida a desvelar ese enfermedad sin nombre.

Lee investigó en silencio, atrapando ratones de campo en los alrededores del río Hantaan y examinando sus tejidos uno a uno hasta que logró dar con la clave e identificar el virus Hantaan como causante de la fiebre hemorrágica viral. Los ratones se encontraron principalmente en la región del río Hantan, en la parte centro-occidental de la península coreana; teniendo esto en cuenta, Lee denominó al virus virus Hantaan. Lo logró en 1976, décadas después de las muertes de centenares de soldados de forma misteriosa.

El virus Hantaan causaba infección en humanos cuando partículas que lo contienen —provenientes de la orina, la saliva o las heces de roedores— se aerosolizaban y entraban en los pulmones al respirar. Durante la investigación para aislar el virus Hantaan, Lee y sus colegas enfermeron, porque las medidas de seguridad no eran las de ahora.

Según un informe de The Telegraph, el virus Hantaan provocó la enfermedad de más de 3.000 soldados coreanos y de las Naciones Unidas entre 1951 y 1953, con una tasa de mortalidad cercana al 10%. Los soldados de la ONU participaban en la guerra de Corea y la enfermedad causada por el virus que los infectó se conocía como fiebre hemorrágica coreana, caracterizada, entre otros síntomas, por fiebre hemorrágica, shock e insuficiencia renal. A pesar de los esfuerzos de numerosos virólogos durante más de dos décadas, la causa de la fiebre hemorrágica coreana no pudo explicarse hasta que Lee y sus colegas trabajaron en este campo en la década de 1970, explica The Lancet.

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“Durante el conflicto coreano, la medicina occidental se enfrentó a una nueva enfermedad mortal, conocida entonces como fiebre hemorrágica coreana, pero Ho Wang Lee tardó casi tres décadas de estudios persistentes en descubrir su causa”, declaró James Le Duc, exdirector del Laboratorio Nacional de Galveston de la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas en Galveston, Texas, EE. UU. Le Duc, un eminente experto en enfermedades infecciosas y salud pública, trabajó estrechamente con Lee durante casi tres décadas.

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Le Duc declaró a The Lancet Infectious Diseases que el aislamiento del virus Hantaan por parte de Lee proporcionó la herramienta esencial para establecer diagnósticos, señaló a los roedores como un importante huésped natural del virus y descubrió que el virus Hantaan era solo uno de los muchos que aún no se habían identificado y que representaban una clase de virus completamente nueva. Estudios posteriores hallaron virus relacionados en ratas comunes de todo el mundo y condujeron al reconocimiento de hantavirus previamente desconocidos que causan enfermedades mortales en toda América.

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Prasanta Kumar Maiti, profesor de Microbiología en el Mata Gujri Memorial Medical College de Kishanganj, Bihar, India, declaró a The Lancet Infectious Diseases que Lee era conocido como el 'Pasteur de Corea".

Una vacuna que se usa en Corea del Sur, pero no en EEUU ni Europa

De hecho, la vacuna contra el virus Hantaan que Lee y sus colegas desarrollaron en 1989 ha sido autorizada para su uso comercial en Corea del Sur desde 1990. Muchos soldados coreanos recibieron esta vacuna; sin embargo, aún no ha sido aprobada para su uso en Estados Unidos y Europa.

Nacido el 26 de octubre de 1928 en Sinhung, el doctor Lee completó sus estudios de medicina y se doctoró en la Universidad Nacional de Seúl. Posteriormente, continuó sus estudios en la Universidad de Minnesota (Minneapolis, EE. UU.), donde obtuvo su doctorado. En la Universidad de Minnesota, trabajó en el campo de la encefalitis japonesa. De regreso a Corea, fue profesor de microbiología en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Seúl, de 1954 a 1973. Entre 1973 y 1994, dirigió el Instituto de Enfermedades Virales de la Universidad de Corea, y desde 1994 trabajó en el Instituto Asan de Ciencias de la Vida, con sede en Corea del Sur. Además, Lee también colaboró con la OMS y fue profesor emérito de la Universidad de Corea.

Muchos hablaron durante años de merecedores del Premio Nobel, pero nunca lo recibió. Ho Wang Lee falleció el 5 de julio de 2022 en Seúl, a la edad de 94 años.