Cinco de los ciudadanos españoles que se encuentran en el interior del crucero con el brote de hantavirus son catalanes, tres madrileños y uno de ellos es gallego

España acogerá el crucero con el brote de hantavirus en "cumplimiento del Derecho Internacional y del espíritu humanitario"

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España recibirá el crucero afectado por un brote de hantavirus. Se espera que llegue a finales de semana a Canarias. Se seguirá un estricto protocolo con los pasajeros y la tripulación, que serán examinados para luego ser trasladados a sus países. La atención y los traslados se realizarán en espacios y transportes habilitados para esta situación, evitando todo contacto con la población local y velando, en todo momento, por la seguridad.

El gobierno regional había rechazado la escala en Canarias. Sin embargo y pese a la primera negación del gobierno insular, el crucero finalmente atracará en Canarias. El Gobierno de España ha aceptado la petición de la Organización Mundial de la Salud por ser el puerto mas cercano y por razones humanitarias. La decisión la confirmaba el ministerio de Sanidad.

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¿Cuál es la situación de los españoles a bordo del crucero?

Como informa Ricard Martín, en el barco viajan 147 pasajeros, de ellos 14 son españoles. Se ha podido conocer que, cinco de ellos son de Cataluña, tres son madrileños, una valenciana y hay un ciudadano gallego: "Pasan las horas confinados en sus camarotes para evitar contactos y contagios. Es una de las medidas que se han implementado a bordo de este crucero de lujo para el que los pasajes costaban hasta 20.000 euros".

"Precisamente por eso, debido a los altos estándares de calidad y, también, de limpieza de este tipo de embarcaciones se cree que los contagios se habrían producido en tierra. Ahora esos pasajeros pasan las horas relatando la situación en redes sociales y los momentos que están viviendo. Primero momentos de pánico y ahora esa espera hasta el desembarque en aguas Canarias sin que aparentemente haya ningún síntoma entre los ciudadanos españoles", ha explicado el reportero e 'Informativos Telecinco'.

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Aitana Forcén-Vázquez es una de las ciudadanas españolas que viajan en el crucero. Esta oceanógrafa valenciana que trabaja desde hace un varios años en el crucero como guía polar es una de los 14 españoles que hay a bordo del crucero. Cinco de los ciudadanos españoles que se encuentran en el interior del crucero son catalanes, tres madrileños, una valenciana y uno de ellos es gallego. Ninguno de ellos presenta síntomas y están en buen estado de salud.

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Los otros pasajeros que se encuentran a bordo del crucero

Jake es otro de los pasajeros que viajan en el crucero y que se encuentra confinado tras el brote de hantavirus detectado en la embarcación. El influencer británico de viajes fue uno de los pasajeros que entró en pánico en las redes sociales. Tan solo unas horas después, el creador de contenido británico ha subido una foto en sus redes sociales en la que aparece sonriendo: "Me encuentro bien, estoy tomando algo de aire fresco, tenemos buena comida e intento centrarme en lo positivo".

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Según ha contado el mismo, los pasajeros pasan el tiempo viendo películas. Los 147 personas a bordo están aislados en sus camarotes manteniendo la distancia física y evitando interacciones sociales.

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Kasem este otro influencer de viajes que se encuentra a bordo del barco. En su caso, Kasem fue uno de los que mostró en sus redes sociales cómo trasladaron el cuerpo del primer fallecido y, también, a su esposa enferma a Sudáfrica, que falleció días más tarde. y Además, este creador de contenido también ha relatado cómo la preocupación se instalaba entre el pasaje al ver poco a poco los síntomas del virus propagándose en otras personas.

Ahora, Kasem ha tranquilizado a sus seguidores y ha asegurado que la situación está bajo control y que desea la pronta recuperación de los enfermos: "La situación está bajo control y solo deseamos una pronta recuperación a quienes están enfermos".