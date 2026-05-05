Agencia EFE 05 MAY 2026 - 17:29h.

Aitana Forcén-Vázquez es una oceanógrafa de experiencia internacional, guía polar, investigadora y asesora científica

Minuto a minuto | La última hora sobre el brote de hantavirus en un crucero

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La oceanógrafa valenciana Aitana Forcén-Vázquez es una de las 14 personas españolas que viajan en el crucero en el que se ha declarado un posible brote de hantavirus que ha ocasionado tres muertos durante su travesía por el Atlántico Sur, según han confirmado a EFE fuentes de su entorno.

Aitana Forcén-Vázquez es una oceanógrafa de experiencia internacional, guía polar, investigadora y asesora científica, licenciada en Ciencias del Mar en la Universidad Católica de València (UCV) en 2008 y doctora en 2015 en Oceanografía Física en la Victoria University of Wellington, en Nueva Zelanda, según consta en el currículum de la UCV.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado este martes que se planea que el crucero se dirija a Canarias y el delegado del Gobierno español en Canarias, Anselmo Pestana, ha confirmado que España no se negará a asistir a la embarcación porque lo considera su obligación humanitaria y los hospitales de ese archipiélago “están preparados”.

“Tengamos tranquilidad y confianza en nuestro sistema sanitario. Todo se hará bajo la guía de la Organización Mundial de la Salud”, ha señalado Pestana a los periodistas este martes. Asimismo, el Ministerio de Sanidad acaba de informar de que un equipo de epidemiólogos realizará esta tarde una revisión del crucero neerlandés para conocer el estado de las 147 personas que se encuentran a bordo y decidir sobre los procesos de su repatriación y qué ruta tomará el barco.

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Asimismo, el Ministerio de Sanidad acaba de informar de que un equipo de epidemiólogos realizará esta tarde una revisión del crucero neerlandés para conocer el estado de las 147 personas que se encuentran a bordo y decidir sobre los procesos de su repatriación y qué ruta tomará el barco.