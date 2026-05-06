Exclusiva| Las imágenes aéreas del crucero MV Hondius frente a Cabo Verde: hay pasajeros en cubierta totalmente aislados
Un dron ha grabado el crucero en el que se encuentran los contagiados de hantavirus frente al puerto de la capital de Cabo Verde
Hantavirus, el crucero MV Hondius, en directo | "Los españoles serán trasladados por un avión militar al hospital de Defensa" en Madrid
'Informativos Telecinco' muestra en exclusiva las imágenes aéreas del crucero MV Hondius que sigue frene al puerto de la capital de Cabo Verde. En el barco se han producido tres fallecidos por hantavirus y donde están aislado varias personas por contagio.
Un dron ha captado cómo algunos de los pasajeros han salido a la cubierta del buque, que apenas salen de sus camarotes y cuando lo hacen deben realizarlo por turnos. El protocolo que se está llevando a cabo en el interior del crucero MV Hondius es muy estricto, para evitar que los viajeos se mezclen y les obligan a estar totalmente aislados.
El viaje del crucero contagiado por hantavirus y los españoles afectados
El crucero en el que se ha producido un brote mortal de hantavirus llegará al puerto de Tenerife el próximo sábado, 9 de mayo, a las 12:00 horas de la mañana. Allí, los españoles contagiados serán montados en un avión militar y serán llevados directamente hasta el hospital de Defensa situado en Madrid. Una información que ha comunicado la ministra de Sanidad Mónica García.
Entre los contagiados que se encuentran en el interior del buque, hay 14 personas españolas. En concreto, estos pasajreos proceden de Cataluña (5), Madrid (3), Asturias (3), Castilla y León (1), Galicia (1) y la Comunidad Valenciana (1).
La cronología en el crucero afectado por el brote de hantavirus
- 1 de abril: el buque zarpó de Ushuaia (Argentina), el viernes 1 de abril de 2026 y siguió un itinerario a través del Atlántico Sur, con múltiples escalas en regiones remotas y ecológicamente diversas.
- 6 de abril: un pasajero inició un cuadro caracterizado por fiebre, cefalea y diarrea leve mientras se encontraba a bordo. En los días siguientes, su estado clínico empeoró progresivamente, presentando distrés respiratorio severo.
- 11 de abril: se registra la primera muerte en la embarcación de un hombre.
- 24 de abril: el viernes 24 de abril la embarcación llega hasta la isla de Santa Elena donde el cuerpo del fallecido y el de su mujer, aún con vida, son trasladados. Además, un tercer pasajero comenzó con fiebre, dificultad respiratoria y un cuadro compatible con neumonía
- 26 de abril: la mujer del pasajero que muere a bordo de la embarcación termina falleciendo.
- 27 de abril: el lunes 27 de abril se evacúa a otro pasajero que se encontraba estable a bordo del crucero.
- 28 de abril: otro pasajero desarrolló a bordo un cuadro de neumonía, iniciado el con fiebre y malestar general.
- 2 de mayo: se produce la muerte de otro pasajero, el hombre que enfermó el 28 de abril, a bordo del crucero justo antes de llegar a Cabo Verde.
- 3 de mayo: el crucero con el brote de hantavirus llega a Cabo Verde donde se encuentra en estos momentos y donde los pasajeros esperan a ser evacuados.