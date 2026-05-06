Un dron ha grabado el crucero en el que se encuentran los contagiados de hantavirus frente al puerto de la capital de Cabo Verde

Hantavirus, el crucero MV Hondius, en directo | "Los españoles serán trasladados por un avión militar al hospital de Defensa" en Madrid

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'Informativos Telecinco' muestra en exclusiva las imágenes aéreas del crucero MV Hondius que sigue frene al puerto de la capital de Cabo Verde. En el barco se han producido tres fallecidos por hantavirus y donde están aislado varias personas por contagio.

Un dron ha captado cómo algunos de los pasajeros han salido a la cubierta del buque, que apenas salen de sus camarotes y cuando lo hacen deben realizarlo por turnos. El protocolo que se está llevando a cabo en el interior del crucero MV Hondius es muy estricto, para evitar que los viajeos se mezclen y les obligan a estar totalmente aislados.

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El viaje del crucero contagiado por hantavirus y los españoles afectados

El crucero en el que se ha producido un brote mortal de hantavirus llegará al puerto de Tenerife el próximo sábado, 9 de mayo, a las 12:00 horas de la mañana. Allí, los españoles contagiados serán montados en un avión militar y serán llevados directamente hasta el hospital de Defensa situado en Madrid. Una información que ha comunicado la ministra de Sanidad Mónica García.

Entre los contagiados que se encuentran en el interior del buque, hay 14 personas españolas. En concreto, estos pasajreos proceden de Cataluña (5), Madrid (3), Asturias (3), Castilla y León (1), Galicia (1) y la Comunidad Valenciana (1).

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La cronología en el crucero afectado por el brote de hantavirus