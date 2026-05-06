Sara Andrade 06 MAY 2026 - 05:00h.

Una de cada cinco mujeres en el periodo perinatal sufrirá algún trastorno mental. ¿Por qué? Hablamos con la doctora Bianca Granados, psiquiatra especialista en salud mental perinatal, para entenderlo

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En todo el mundo, hasta 1 de cada 5 mujeres sufre algún tipo de trastorno perinatal del estado de ánimo y la ansiedad. Las estadísticas varían según el país, pero se trata de un problema mundial, como revelan muchos estudios. Los problemas de salud mental materna incluyen la depresión posparto, la ansiedad posparto, el trastorno obsesivo compulsivo posparto, el trastorno bipolar posparto y la psicosis posparto. Sin embargo, aunque esto sea común, como advierte el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, 7 de cada 10 mujeres ocultan o minimizan sus síntomas por miedo a lo que piense el entorno, la pareja o por vergüenza, porque cómo puede ser que tras vivir uno de los momentos más bonitos y deseados se sienta rechazo al bebé, culpa, tristeza, apatía... Sin comprensión, apoyo y tratamiento, estos problemas de salud mental tienen un impacto devastador en las mujeres afectadas y en sus parejas y familias.

¿Qué le ocurre en el periodo perinatal a la mujer para que suceda algo así? ¿Se puede explicar desde la psicología o la psiquiatría? ¡Por supuesto! Cada vez hay más libros que hablan sobre la maternidad sin tapujos, desde el testimonio hasta la visión médica. Uno de los últimos libros publicados en España, arroja más luz al asunto. Lo ha escrito la doctora Bianca Granados, que es psiquiatra especialista en salud mental perinatal y en psiquiatría perinatal. 'Matrescencia' (Vergara, 2026) es una guía que quiere acompañar a la mujer que está en periodo perinatal en todos los cambios del cerebro que afectan a su salud mental. Además, está escrito, no solo de la experiencia de tratar a muchas mujeres en este periodo, sino también a raíz de su propio proceso de búsqueda de embarazo.

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¿Por qué es más fácil desarrollar un trastorno mental en ese periodo? En la etapa perinatal concurren varios factores que explican que sea el periodo de mayor vulnerabilidad para la salud mental de la mujer. "En primer lugar, a nivel biológico, los intensos cambios hormonales que se producen en esta etapa tienen un efecto directo sobre las áreas del cerebro implicadas en la regulación emocional y en el estado de alerta. A esto se suma que es un periodo en el que se da una privación de sueño mantenida, y el sueño es, sin duda, uno de los pilares fundamentales para sostener la salud mental. Además, a nivel psicológico, nos encontramos ante una etapa de enorme cambio y adaptación. Se produce un profundo cambio de rol que afecta a la identidad, a la visión que la mujer tiene de sí misma, a sus actividades y a sus relaciones familiares y de pareja", expresa a la web de 'Informativos Telecinco' la doctora.

Por último, durante el embarazo se produce un fenómeno psicológico clave conocido como 'transparencia psíquica' que implica que la mujer tiene un mayor acceso a recuerdos relacionados con su propia crianza, con su madre o, en algunos casos, con experiencias traumáticas previas. "Este estado de mayor conexión con la propia historia emocional, aunque puede ser muy revelador, también aumenta la vulnerabilidad emocional en esta etapa. Todo ello explica por qué el embarazo y el posparto constituyan una ventana de mayor riesgo para el desarrollo de trastornos mentales", añade

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Un cambio cerebral similar al de la adolescencia

Desde un punto de vista científico, la maternidad es comparable a la adolescencia. Lo explicó por primera vez, en 1973, la antropóloga Dana Raphael, aunque el término 'matrescencia' se acuñó en 2008 y lo hizo la psicóloga Aurelie Athan, para hablar sobre la transformación sufrida en la maternidad y conseguir más apoyo durante esta etapa para la mujer. Este término se refiere al periodo que una mujer transita a través de la preconcepción, el embarazo y el parto, la gestación subrogada o la adopción, hasta el período posnatal y más allá. La duración exacta de la matrescencia es individual, se repite con cada hijo y, posiblemente, puede durar toda la vida. El alcance de los cambios hormonales puede compararse con el que se desarrolla en la adolescencia.

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Así lo explica también la doctora Bianca Granados: "Durante el embarazo y el posparto se producen importantes cambios en los sistemas hormonales y en el cerebro, orientados a facilitar la adaptación al nuevo rol como madre. Estas modificaciones nos ayudan a vincularnos con nuestro hijo y a responder a las nuevas demandas a las que nos enfrentamos en esta etapa. Además, al igual que ocurre en la adolescencia, no se trata solo de cambios biológicos. También hay una redefinición de la identidad, del rol social, de las relaciones y de la manera de estar en el mundo. Por eso hablamos de la matrescencia como una verdadera crisis evolutiva".

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Un problema clave que podría resolverse con más atención a las madres en este proceso, se ve claramente en las consultas pediátricas. Tras el nacimiento, toda la atención -de la familia y la médica- se centra en el bebé, dejando de lado la salud mental de la madre. "Las consultas médicas pasan a centrarse casi exclusivamente en él y, aún hoy, el seguimiento de la mujer tras el parto es, incluso a nivel ginecológico, escaso y deficiente. Es fundamental dar a conocer los datos en torno a la salud mental en el periodo perinatal, así como el enorme impacto que tiene la salud mental de la mujer en el bebé, en su crianza y en su desarrollo emocional y físico. En mi opinión, y apoyada por la evidencia científica que cada vez es más sólida, la salud mental de la mujer debería estar atendida y asegurada en este momento de la vida".

"Desgraciadamente, existe una creencia social muy arraigada de que durante el embarazo la mujer está desbordada, histérica o nerviosa “por las hormonas”. Y esto no es así"

Las mayores crisis que se dan en esta etapa

¿Por qué el embarazo no es una “locura hormonal”? Muchas y muchos habremos escuchado que las madres se vuelven locas, histéricas o excéntricas tras tener a sus bebés. Pero, ¿qué dice la ciencia sobre esto? "Desgraciadamente, existe una creencia social muy arraigada de que durante el embarazo la mujer está desbordada, histérica o nerviosa “por las hormonas”. Y esto no es así. Durante el embarazo, la mujer atraviesa una auténtica crisis vital. Este estado de mayor sensibilidad o de aparente “inestabilidad emocional” no solo se puede entender desde un punto de vista psicológico, sino que está claramente demostrado a nivel científico", añade la doctora.

Por lo tanto, la ciencia ha demostrado que durante el embarazo y el posparto se producen cambios anatómicos y funcionales reales en el cerebro de la mujer. Estos cambios hacen que la mujer desarrolle una mayor sensibilidad hacia los cuidados, se sienta especialmente vinculada con su futuro hijo y esté más atenta a posibles amenazas. "Desde ahí puede entenderse su mayor estado de nerviosismo, preocupación o alerta. Es decir, esta nueva manera de estar de la mujer no es en absoluto exagerada ni patológica, sino el resultado de cambios neurobiológicos bien demostrados, cuyo objetivo es que la madre pueda cuidar adecuadamente de su bebé y, con ello, garantizar su supervivencia".

Las principales crisis que se dan en el periodo perinatal son la crisis de identidad, ya que la maternidad implica una profunda reorganización de quién es y de su lugar en el mundo; la crisis del rol materno, que va marcada por la inseguridad, la autoexigencia y el choque entre la maternidad idealizada y la experiencia real. Y, una de las que más se habla: la crisis de pareja. El reparto de tareas y el gran cambio que supone la maternidad y la paternidad hacen que muchas veces -por la falta de sueño, de intimidad o de comunicación- las parejas no se entiendan y vivan una gran crisis, que puede derivar, en muchos casos, en la separación. Por último, existe una crisis social, relacionada con la presión externa, las expectativas irreales y la falta de apoyo real a las madres.

"Priorizar el descanso y el sueño de la mamá, así como su autocuidado, es básico para su salud mental"

Los consejos para sobrellevar mejor el periodo perinatal: poner a las hormonas de nuestro favor

En esta etapa no está todo perdido y podemos encontrar soluciones a los cambios cerebrales y hormonales. "Como psiquiatra considero fundamental que previamente, durante el embarazo, generemos espacios de comunicación con la pareja donde podamos hablar y reflexionar sobre cómo queremos que sea la crianza de nuestros hijos, así como ir tomando algunas decisiones que nos sirvan de guía en los primeros momentos. Además, ya desde el embarazo y, sobre todo, durante el posparto y el primer año de vida del bebé, es clave poner el foco en cuidar a la mujer, en cuidar a quien cuida, entendiendo que solo así podrá atender bien a su bebé. En este sentido, priorizar el descanso y el sueño de la mamá, así como su autocuidado, es básico para su salud mental", señala la autora de 'Matrescencia' (Vergara, 2026).

Por último, es fundamental contar con profesionales de la salud cercanos a los que poder acudir ante cualquier duda. Además, podemos conseguir poner a las hormonas de nuestro favor. Esto es posible gracias al mencionado ya fenómeno de transparencia psíquica, que facilita un mayor acceso a recuerdos, emociones y experiencias pasadas. Este puede ser especialmente valioso para realizar un trabajo personal de autoconocimiento y psicoterapia. De hecho, según señala la psiquiatra, la psicoterapia es mucho más eficaz en el periodo perinatal que en otras etapas de la vida.

Y, por último: "Al mismo tiempo, es importante no olvidar que, especialmente en el posparto, la brusca caída hormonal constituye un factor biológico muy potente en la aparición del malestar y patología. Precisamente por eso, un abordaje que tenga en cuenta tanto lo biológico como lo emocional es clave para cuidar la salud mental materna en esta etapa".