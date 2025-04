Paola Roig, psicóloga perinatal y una de las referentes en maternidad de España, publica su primera novela

En ella habla de la soledad que sienten muchas madres (aún teniéndolo supuestamente todo) y de una generación que lo vive de una forma diferente

Paola Roig es uno de los referentes en maternidad del momento- Su trayectoria mediática empezó hace siete años cuando se dio cuenta que no había espacios donde la mujer pudiera expresarse al ser madre. Su propia experiencia como madre de dos hijas le llevó a especializarse en psicología perinatal y abrir un proyecto muy personal en 2018, Pell a Pell, que, desde Barcelona, ayuda a madres y padres a atravesar los retos de la maternidad y paternidad (porque, como expresa a Informativos Telecinco, cada vez hay más hombres que llegan a consulta) de manera online y presencial.

Su trabajo en redes también ha sido incansable durante todos estos años. Su perspectiva siempre ha sido la de una crianza consciente y de una maternidad feminista, quizá por ello ha sido tan innovadora y llamativa. Después llegaron sus libros, 'Madre' y 'Crianza imperfecta', y el podcast 'La vida secreta de las madres' de Podium podcast por donde han pasado personajes como Cristina Pedroche para hablar de los retos de la maternidad en la actualidad.

Ahora, publica un nuevo libro, pero en este caso su primera novela: 'Café frío y cerveza caliente', una historia que se centra en Mariona, una madre millennial, superformada, superleída, superpreparada, pero que vive agotada y se siente sola. Echa de menos a su marido, que está sin estar. Se trata de un relato que quiere dar espacio a las vivencias y el sentir de una generación de madres. Mariona es un personaje que rompe sin quererlo con la idealización de la madre perfecta y con aquel puzle que se había hecho en su cabeza de familia feliz. Charlamos con ella para entender las claves de esta novela que nos resulta mucho más real que de ficción.

Pregunta: ¿A cuántas madres se les ha quedado el café frío y la cerveza caliente? Qué gran título para resumir todo aquello que dejamos atrás para cuidar de nuestros hijos e hijas.

Respuesta: Sí, este título lo extraje de un post que publiqué en Instagram que decía algo así como “ser madre es beberte el café frío y la cerveza caliente”. Viene a explicar esa sensación de interrupción continua que te trae la maternidad. Es como tener algo permanentemente al fuego, y como esto, nos atraviesa en todos los aspectos de nuestra vida. Yo había escrito ensayos hasta ahora, pero sentía que ya no tenía mucho más que escribir -porque ya lo había hecho en mis dos anterior libros-, y sí me apetecía hacerlo en una ficción.

P: Algo de biográfico tiene la historia, imagino...

R: Sí, yo creo que es inevitable. Tengo esa sensación de que todo retrato es un autorretrato. Cuando escribes de lo que sea inevitablemente te vas a lo propio. Quizá no estoy solo yo, también están amigas, mujeres a las que he acompañado o mujeres que simplemente me encuentro en el parque.

P: La historia de Mariona podría ser la de cualquier madre, ¿no crees?

R: Sí, esa es la idea. Seas madre o no, también te puedes ver en Mariona, porque habla de lo que significa ser mujer en estos tiempos.

P: En este sentido, llega la maternidad y de pronto hay que hacerse cargo de la infancia que una tuvo...

R: Esta es una cosa muy curiosa que me pasó escribiendo el libro y fue que yo tenía muy clara la trama, algunas de las escenas que quería que aparecieran, pero, de repente, cuando lo acabé de escribir me di cuenta que aparecía mucho la madre de Mariona. Eso se me escapó, no estaba pensado así. Pienso que esto es un reflejo de lo que nos pasa cuando somos madres, que se nos escapa toda la relación que tuvimos con nuestra madre: se nos remueve, pensamos en cómo fue nuestra madre con nosotras, cómo la colocamos ahora... Yo creo que también el camino, que es lo que le pasa cada vez más a Mariona, el personaje, es que tiene que ir saliendo de esa posición de hija para ponerse en la posición de madre. Dejar de mirar atrás, para mirar hacia delante, hacia los hijos y hacia ti como madre.

P: Eso es un proceso, no se adquiere nada más parir, sino que se necesita tiempo. Tú lo explicas muy bien en redes.

R: Esta separación con nuestros padres la hacemos a lo largo de toda nuestra vida, de hecho, desde pequeños ya empiezan a separarse y es algo que dura la vida. La maternidad es un punto de inflexión que nos invita a sanar y a procesarlo de otra manera. A veces lo que pasa es que, tanto padres y madres, lo quieren hacer todo como lo hicieron sus padres, y luego hay personas que lo quieren hacer todo completamente distinto. En las dos opciones, yo lo que creo es que no eres libre al final, ya que no te haces responsable y no tomas tu propio camino. Hay que permitirse dudar, que es lo que hace Mariona a lo largo de la novela.

P: ¿Cómo te hacer cargo de todo eso?

R: Habría que ver todo, hay infancias muy dolorosas, pero creo que es importante -cuando se pueda- la mirada compasiva hacia nuestros padres. Entendiendo que muchos de ellos hicieron lo que pudieron.

P: A veces queremos que nuestros padres nos expresen su amor de una manera en concreto y no lo hacen porque no saben y no pueden, pero sí hacen otras cosas. En la novela, por ejemplo, hablas del padre de Mariona y de cómo le expresa ese amor llevándole el desayuno a ella y a sus nietas. Darse cuenta de esto requiere de un proceso de maduración, no es fácil verlo.

R: Por supuesto, y requiere en muchas ocasiones de acompañamiento profesional. La clave de todo está en la aceptación, es querer lo que se tiene. Entender que tu madre o tu padre te quieren así, no como tú querrías, el ideal de lo que te hubieses imaginado, sino de una manera real.

P: Mariona también es también una madre agotada, pese a tenerlo todo. ¿Tenemos las expectativas muy altas frente a la maternidad o por qué existen esos contrastes entre lo tengo todo y estoy enamorada de mis hijos pero a la vez quiero estar sola o quiero viajar y estar con las amigas?

R: La maternidad, como tantas cosas en la vida, es ambivalente por naturaleza. Lo dijo Adrienne Rich, a quien cito en el libro, es la ternura y la colera a la vez. Se habla muy poco de esto, y cuando sentimos todo esto es como vergonzoso, que no está bien y es oscuro, pero haciéndole un hueco y entendiendo que también está bien "fantasear con no ser madre durante un mes". Hay que entender que todo esto no es tan grave. La culpa es lo que viene de aquí. Es encontrar un equilibrio.

P: Sentimos mucha culpa las madres... ¿Por qué?

R: Hay una parte social, es una pregunta compleja, pero tiene mucho que ver con cómo se nos ha presentado la figura de la madre siempre. La madre que hace todo desinteresadamente, que todo vale la pena, que siempre tiene una sonrisa. Se nos ha vendido la idea de una maternidad dulcificada. Mucha culpa viene de ahí, porque no se ha incluido la otra cara de la maternidad, ahora se está incluyendo más. Esto ayuda a que no nos sintamos tan culpables. La culpa es la otra cara de la exigencia, queremos ser madre perfectas y nos culpamos cuando no llegamos. El trabajo está en llegar a lo suficiente.

El momento en el que nos convertimos en padres o madres es un momento de crisis personal, pero eso significa también evolución

P: La figura de la pareja también aparece en tu novela. Ese marido que se queda como congelado en el tiempo, en la niebla podríamos decir. ¿Qué pasa con las parejas cuando llega una criatura?

R: Es importante ver cómo estaba esa pareja antes de tener un hijo. Es muy común decir "tuvimos un bebé y ahí llegó la crisis", pero no suele ser así. El bebé puso delante cosas que ya estaban pasando pero que no estábamos pudiendo ver. Los hijos son un espejo todo el rato de lo que pasa en la pareja, con los padres y con uno mismo. Eso es doloroso a veces. Luego también es verdad que muchas veces la idea de la coparentalidad, de ese 50% y 50% tan deseado que teníamos y que rara vez llega. Esto nos cansa, nos enfada, nos harta...

P: Pero no toda las crisis llegan para acabar en separación...

R: El momento en el que nos convertimos en padres o madres es un momento de crisis personal, pero eso significa también evolución. La familia se construye también cuando llega ese bebé, a veces lleva a malestares, pero eso no quiere decir que las cosas estén yendo mal y que hay que reformularlo todo. Hay parejas que salen reforzadas, y hay parejas que resuelven la crisis separándose y viendo que el camino no era por ahí. La separación no tiene por qué ser conflictiva o dramática.

P: El divorcio siempre ha estado muy mal visto, ¿no crees? Muchas mujeres de las generaciones anteriores se hubieran separado, pero no podían.

R: Se oye mucho lo de aguantar por los hijos, pero en el fondo es que no es ni verdad. Los niños perciben lo que está pasando y se quedan con esa pareja que no está bien, que no se cuida pero que permanece junta.

P: Las redes han ayudado mucho a desmitificar esto y otras muchas cosas. El trabajo que hacéis en redes,ayuda bastante. ¿Tienes la sensación de que ahora las mujeres estamos más informadas sobre este y otros temas como el parto o el postparto?

R: Por suerte tenemos mucha más información de la que tenían nuestras madres, que muchas veces solo tenían la del ginecólogo, pero hay muchas veces que esperamos que la información solucione nuestras dudas y hay dudas en la maternidad y la crianza que solo las puedes resolver tú. Con el parto, por ejemplo, podemos explicar los contras y los punto a favor de la epidural, pero solo tú sabes y nadie puede decidir por ti. Tú debes decidir sobre tu maternidad, da susto a veces pero es así.

