La OMS busca a 23 pasajeros del crucero MV Hondius que llevan en tierra más de dos semanas.

Una rotura en la burbuja de aislamiento obliga a parar en Gran Canaria a un avión con dos enfermos de hantavirus

Compartir







La OMS busca a 23 pasajeros del crucero MV Hondius que llevan en tierra más de dos semanas. Desembarcaron el pasado 22 de abril en la isla de Santa Elena, 10 días después del primer fallecimiento a bordo. Desde allí iniciaron el retorno a sus casas, según ha declarado a El País un pasajero español que está en el crucero.

El abandono del barco se produjo antes de que el brote fuera plenamente identificado y se activaran los protocolos sanitarios internacionales. Todo indica que uno de estos pasajeros es el hombre que ha sido ingresado en Suiza en las últimas horas, pero la confesión del pasajero español habla de ciudadanos de Australia, Taiwán, Estados Unidos, Inglaterra, y Holanda.

PUEDE INTERESARTE En la Planta 22 del Gómez Ulla: la unidad de aislamiento que se usó con los primeros infectados del covid y ahora con el hantavirus

Los 23 pasajeros continuaron su viaje de regreso a sus respectivos países por medios propios, sin un seguimiento epidemiológico inmediato y coordinado. Hasta hace tres días la Organización Mundial de la Salud no empezó a llamar a estos pasajeros que desembarcaron en Santa Elena. "Los pasajeros que desembarcaron del barco fueron informados del caso de hantavirus por los operadores del buque y se les pidió que comunicaran cualquier signo o síntoma”, se defiende la OMS, según relata el diario El País.

El período de incubación de la variante de los Andes del hantavirus puede extenderse, habitualmente, entre 2 y 8 semanas, lo que significa que las personas infectadas podrían estar asintomáticas durante un tiempo prolongado antes de desarrollar la enfermedad.

PUEDE INTERESARTE Cuando el hantavirus mató a 250 soldados de EEUU en la Guerra de Corea y fue un misterio hasta décadas después

Además del rastreo de estos 23 pasajeros, se está realizando un seguimiento específico de las más de 80 personas (82 pasajeros y 6 tripulantes) que viajaron en el vuelo comercial de Santa Elena a Johannesburgo (Sudáfrica) el 25 de abril, en el que iba una de las fallecidas ya con síntomas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Ante esta realidad, que complica el control de la enfermedad, la OMS pide a cualquier persona que haya estado a bordo del crucero o en contacto cercano con pasajeros que se comunique con las autoridades de salud de su país.