La hermana de Ricardo Hevia, un gallego a bordo del crucero con hantavirus, confirma que el pasajero se encuentra "bien", pero no se le ha realizado "ningún test médico"

El crucero con hantavirus, en directo: el médico contagiado no será trasladado a Canarias como estaba previsto

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Ricardo Hevia es uno de los ciudadanos españoles que viajan a bordo del crucero de lujo 'MV Hondius', donde se ha declarado un brote de hantavirus que ya se ha saldado con tres muertos. Este gallego de 50 años que no presenta síntomas, según informa la Consellería de Sanidade, es uno de los pasajeros que se encuentran confinados en su camarote del crucero de lujo.

Coincidiendo con la información ofrecida por la Consellería de Sanidade, su propia hermana ha concedido una entrevista a 'Faro de Vigo' en la que vuelve a incidir en que este hombre gallego de 50 años se encuentra "bien" a bordo del crucero.

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Sin síntomas, pero sin test médico

En la charla con el medio de comunicación gallego, la hermana de este ornitólogo natural de la localidad coruñesa de Cariño ha explicado que se comunica habitualmente con su hermano, pese a la mala cobertura que hay en la zona donde se encuentra la embarcación.

Además, la mujer ha destacado que "su hermano no presenta síntomas compatibles con la enfermedad y no muestra temor por su estado de salud, a pesar de haber compartido con los otros pasajeros zonas comunes", recogen desde el medio de comunicación anteriormente citado.

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Finalmente, la hermana de Ricardo Hevia también ha explicado que, pese a estar dentro del crucero en el que hay un brote de hantavirus, desde la organización de la embarcación no se le ha realizado "ningún test médico" al pasajero gallego.

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La situación de los españoles a bordo del crucero

El barco, que partió del puerto argentino de Ushuaia y se dirigía a Cabo Verde, con destino final Canarias, transporta a un total de 147 personas (incluyendo 88 pasajeros y 59 tripulantes), de los cuales 14 pasajeros son de nacionalidad española, cinco de los cuales residen en Cataluña, tres en Madrid, tres son asturianos, hay una mujer valenciana y el hombre gallego.

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Por su parte, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha apuntado que los tres madrileños permanecen aislados en el interior del crucero como medida preventiva. No presentan sintomatología alguna y se encuentran bien, han indicado las mismas fuentes.

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La cronología en el crucero afectado por el brote de hantavirus

El buque zarpó de Ushuaia (Argentina), el 1 de abril de 2026 y siguió un itinerario a través del Atlántico Sur, con múltiples escalas en regiones remotas y ecológicamente diversas. Dos de los pasajeros fallecidos, habían realizado un viaje por Sudamérica, incluyendo Argentina y Chile, antes de embarcar en el crucero. Se desconoce el grado de contacto del resto de los pasajeros con la fauna local durante el viaje o antes del embarque en Ushuaia.

El buque transporta un total de 147 personas, incluyendo 88 pasajeros y 59 tripulantes. Los pasajeros y la tripulación a bordo representan 23 nacionalidades, de los cuales 13 pasajeros y un tripulante son de nacionalidad española.

Por el momento, se han confirmado seis casos de hantavirus - (dos confirmados por laboratorio y cuatro casos sospechosos), además hay un pasajero en investigación por contacto estrecho; por este motivo desde la OMS se habla de 7 casos. De ellos, tres personas han fallecido durante o después del viaje, aunque no todas las muertes han sido atribuidas por ahora al virus aún; y un cuarto pasajero se encuentra en cuidados intensivos en Johannesburgo.

El 2 de mayo de 2026, la OMS recibió una notificación del Punto Focal Nacional del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de 2005 del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre un brote de enfermedad respiratoria aguda grave a bordo de un buque de pasaje por el Atlántico Sur.

El 6 de abril, un pasajero inició un cuadro caracterizado por fiebre, cefalea y diarrea leve mientras se encontraba a bordo. En los días siguientes, su estado clínico empeoró progresivamente, presentando distrés respiratorio severo, falleciendo el 11 de abril, sin que se llegaran a realizar pruebas microbiológicas. El cuerpo fue desembarcado posteriormente en la isla de Santa Elena el 24 de abril.

Ese mismo día desembarcó también su mujer que presentaba síntomas gastrointestinales. Su situación clínica presentó un rápido deterioro por lo que fue trasladada vía aérea a Sudáfrica, falleciendo pocas horas después en el hospital, el 26 de abril. Días más tarde, el 4 de mayo, se confirmó mediante PCR que la causa fue una infección por hantavirus.

El 24 de abril, de nuevo navegando, un tercer pasajero comenzó con fiebre, dificultad respiratoria y un cuadro compatible con neumonía. Su estado se agravó en los días siguientes por lo que fue evacuado en avión a Sudáfrica el 27 de abril, donde permanece ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos. El diagnóstico de infección por hantavirus se confirmó por PCR el 2 de mayo.

El 28 de abril otro pasajero desarrolló a bordo un cuadro de neumonía, iniciado el con fiebre y malestar general, que evolucionó rápidamente hacia el fallecimiento el 2 de mayo. Además, hay dos casos sospechosos y un contacto de alto riesgo continúan a bordo del crucero, que se encuentra fondeado en Cabo verde, y que son los pasajeros que esperan ser evacuados.

¿Cuál es el riesgo de transmisión?

Actualmente, el barco se encuentra en Cabo Verde, donde las autoridades de los estados implicados están llevando a cabo la investigación epidemiológica y las acciones de salud pública necesarias para la prevención y control de este evento, garantizando la seguridad sanitaria global.

Los hantavirus se transmiten principalmente por el contacto con heces u orina de roedores infectados o con superficies contaminadas y, dado que los hantavirus presentes en Europa no se transmiten de persona a persona y que no se ha detectado ningún caso de infección en España, el riesgo general de transmisión de esta enfermedad se considera "muy bajo".