"El puerto en el concreto aún no ha sido definido", señalan fuentes del Sanidad

La cronología de cómo se fue expandiendo el hantavirus dentro del crucero: todavía no han decidido destino final

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España ha aceptado, tras la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea, que el crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, haga escala en Canarias para gestionar la atención sanitaria de pasajeros y tripulación bajo un estricto protocolo internacional.

"El puerto en el concreto aún no ha sido definido", señalan fuentes del Sanidad. El Gobierno dará a conocer los detalles de este protocolo tan pronto como sean definidos por OMS y el ECDC.La Organización Mundial de la Salud (OMS), en coordinación con la Unión Europea, ha solicitado al Gobierno de España que acoja a la embarcación MV Hondius en las Islas Canarias en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario.

El Ministerio que dirige Mónica García ha emitido un comunicado respondiendo a la solicitud de la OMS. "En este momento, dicha embarcación se encuentra en Cabo Verde, donde ha recalado tras detectar un brote de infección por hantavirus. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) está realizando un examen exhaustivo del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia en la propia Cabo Verde. El resto seguirán rumbo Canarias, donde esperan arribar en el plazo de 3 o 4 días", explican.

Según Sanidad, el puerto canario al que llegará aún no ha sido definido. Una vez allí, tripulación y pasajeros serán convenientemente examinados, atendidos y trasladados a sus correspondientes países.

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El proceso será articulado mediante un protocolo común de manejo de casos y contactos elaborado por la OMS y el ECDC, y contará con todas las garantías de seguridad necesarias, ha explicado Sanidad en un comunicado.

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Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes especiales habilitados 'ad hoc' para esta situación, evitado todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal sanitario.

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La Organización Mundial de la Salud ha explicado que Cabo Verde no puede realizar esta operación y que las Islas Canarias son el lugar más próximo con las capacidades necesarias. Según Sanidad, España tiene una obligación moral y legal de auxiliar a estas personas, entre las que se encuentran además varios ciudadanos españoles. En virtud de esta misma lógica, y como parte del operativo, se ha decidido trasladar ya al médico del crucero a Canarias.