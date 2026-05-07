Las autoridades argentinas investigan a fondo el itinerario que hizo la pareja holandesa antes de fallecer por hantavirus

Hantavirus, última hora del brote en el crucero| La OMS eleva a cinco los contagios y advierte que podrían aumentar

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El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha hecho que muchas personas se están preguntando de dónde ha podido surgir y qué es lo que nos espera. Son preguntas que ya han intentado responder los expertos, pero que siguen enfocados en encontrar el verdadero origen del brote, según ha confirmado en directo desde Buenos Aires el reportero Carlos Palomino.

Las autoridades argentinas hablan de que los primeros pasajeros se podrían haber contagiado en una visita al vertedero en una parada que hicieron en el crucero para observar aves. Sin embargo, el Gobierno de Argentina ha confesado que no tienen una respuesta clara y que continúan con la investigación, pero que todavía es pronto para conocer el punto exacto.

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Una de las principales hipótesis con las que trabajan los expertos del país es que el origen podría estar en que la pareja de holandeses, primeros infectados y fallecidos, podrían haberse contagiado del hantavirus en un viaje de observación de aves en Ushuaia.

Un total de 41 casos en Argentina

"Las autoridades de esta provincia de Tierra del Fuego advierten de que, en más de tres décadas de investigación nunca se ha detectado esta enfermedad en esa región. Por lo tanto, el Ministerio de Salud argentino continúa investigando el itinerario de esta pareja que estuvo durante meses viajando por Latinoamérica, entre ellos por países como Chile, Argentina o Uruguay".

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Lo cierto es que Argentina ha confirmado en lo que va de 2026 un total de 41 casos de la enfermedad. Según han informado las autoridades sanitarias argentinas, la actual temporada epidemiológica muestra una circulación mayor a años anteriores de la enfermedad y “por encima del umbral de brote".

“A nivel nacional, la temporada 2025-2026 muestra una cantidad de casos que se ubica, durante casi todo el período analizado, por encima del umbral de brote, con un incremento sostenido de los casos acumulados a lo largo de la temporada”, indicaba el ministerio de Sanidad de Argentina.