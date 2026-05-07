Ana Verdejo 07 MAY 2026 - 16:40h.

Virginia Barcones, secretaria general de Protección Civil, dice que este puerto permite minimizar impactos y tiempos.

Hantavirus, última hora del brote en el crucero| La OMS eleva a cinco los contagios y advierte que podrían aumentar

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A esta hora, el barco con el brote de Hantavirus se dirije a Tenerife y podríamos estar ante el primer caso de contagio, fuera del crucero. Un miembro de la tripulación del avión en el que viajó uno de los contagiados está ingresada con síntomas, en Amsterdam.

Y luego están las decenas de pasajeros que se bajaron del barco hace dos semanas. Hablamos de unos 30 de doce nacionalidades distintas y que no sabemos si están o no contagiados, teniendo en cuenta que el periodo de incubación es de hasta 56 días. La Organización Mundial de la Salud estudia la trazabilidad de esos pasajeros que podrían estar en tres continentes distintos.

Así el el puerto de Granadilla

Todas las miradas están puestas hoy en el puerto tinerfeño de Granadilla. Virginia Barcones, secretaria general de Protección Civil, dice que este puerto permite minimizar impactos y tiempos. Su elección se debe a que se trata de un muelle industrial, poco transitado y secundario, a solo 10 kilómetros del aeropuerto y a solo 50 del hospital de referencia. Entre los trabajadores del puerto, la población y los lïderes locales hay inquietud, y por qué no decirlo, miedo. El covid también dio sus primeros casos en Canarias y el recuerdo sigue ahí. "Me parece una injusticia para esta tierra", dicen unos, "no estamos preparados", confirman otros. Algunos van más allá y consideran que esto "es peor que el covid".

Como informa Romen García, el protocolo decidido es que los pasajeros solo serán evaluados dentro del buque. Ese es el acuerdo del Gobierno de Canarias y Sanidad. Los pasajeros solo desembarcarán en el puerto de Granadilla para su repatriación en el caso de los extranjeros y para ser conducidos a Torrejón en el caso de los 14 españoles. Tras el examen que les hagan de Sanidad Exterior -los pcr se van a hacer solo con contacto con personas con equipaciones habilitadas- y siempre que se certifique que estén en condiciones, los pasajeros serán trasladados al muelle en barcos nodriza y luego al aeropuerto de Tenerife Sur por carretera. Ese trayecto de 10 minutos de carretera tendrá un refuerzo de seguridad especial.

El buque no atracará en Tenerife sino que solo fondeará en la costa,. Clavijo cree que esto es una buena noticia tras rechazar de inicio que el buque llegara a Canarias. Los pasajeros no saldrán del barco hasta que el avión no esté en aeropuerto. El presidente de Canarias ha pedido que el buque esté el menor tiempo posible fondeado y que la tripulación que no tenga síntomas no desembarco y siga su rumbo a Países Bajos. El Gobierno canario no quiere que la población canaria entre en contacto con el crucero.

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La llegada del Hondius con 147 pasajeros de 30 nacionalidades no ha sido bien recibida. Su evacuación se producirá el lunes en un complejo operativo. Se entrará en el propio buque a hacer las pruebas pertinentes con la máxima protección. Solo enotnces, y cuando los aviones estén preparados saldrán con destino al aeropuerto. Desde allí los 14 españoles irán en avión militar a Torrejón para acabar en el Gómez Ulla donde todo indica que pasarán el período de cuarentena. Los extranjeros será repatriados a sus países de origen.

Mientras tanto, los sanitarios de Candelaria están el prealerta por si hubiera algún positivo. "El protocolo es el que existe en cualquier Unidad de Alto Nivel de España". Canarias pide que el buque continúe trayecto tras el desembarco y se vaya a Países Bajos con su tripulación.