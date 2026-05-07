Algunos pasajeros a bordo del Hondius denuncian que las medidas contra el hantavirus tardaron en establecerse

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El MV Hondius, barco en el que se produjo el brote de hantavirus, partió el pasado miércoles a las ocho y media de la tarde de Cabo Verde, reanudando su trayecto y camino a las islas Canarias, que tiene previsto llegar este sábado, pero todavía tiene más de mil kilómetros de viaje.

Desde las redes sociales de algunos pasajeros como Aitana, la oceanógrafa valenciana o Jake Rosmarin, hemos podido seguir la evolución del interior del barco. La española trasmitía ayer por la tarde un mensaje positivo y tranquilizador, afirmando que se "estaban cuidando unos a otros" y que se habían activado todos los protocolos.

Otros pasajeros trasmiten esa misma calma en redes sociales, despidiéndose de Cabo verde acompañados por los desfiles, pero sobre todo pidiendo "llegar a casa lo antes posible y a salvo". A pesar de los fallecidos y los numerosos contagios, la vida sigue a bordo, pero el momento en el que el capitán comunicó la muerte de la primera persona nunca se les olvidará.

Algunos pasajeros dicen que no se tomaron medidas los primeros días

Aunque eran conscientes de que una persona había fallecido, no sabían lo que realmente había pasado: "Fue muy triste, pero dijo que fue por causas naturales", explica un pasajero que denuncia una actuación tardía: Si hubiéramos podido aislarnos en camarotes y usado mascarillas, creo que el problema podría haberse reducido". El mismo testimonio ha ofrecido unas pasajeras francesas que confirman que los primeros días no se tomaron medidas: "Organizaron una barbacoa en el barco como si no hubiera pasado nada"

La incertidumbre de los pasajeros sigue aumentando, pero hay algunos que confían en las medidas ya adoptadas como es el caso de Aitana. Ella misma fue quien hace unos días bromeaba sobre la situación sin imaginar que se volvería mucho más seria de lo que parecía en un primer momento. Todo el mundo está muy pendiente del seguimiento de los pasajeros y del barco.