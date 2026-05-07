Sanidad avisa de que la disponibilidad del sedante Tranxilium se retrasa a septiembre

La Aemps amplía hasta septiembre los problemas de suministro del sedante inyectable Tranxilium por retrasos en su fabricación

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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha advertido este jueves de que los problemas de suministro del sedante inyectable Tranxilium continuarán, al menos, hasta septiembre de 2026. El medicamento, utilizado habitualmente en quirófanos, endoscopias, cuadros agudos de ansiedad o procesos de sedación urgente, ya arrastraba incidencias desde el año pasado.

Inicialmente, la previsión de la Aemps era que el fármaco volviera a estar disponible en junio de este año. Sin embargo, un retraso en la fabricación comunicado por la farmacéutica responsable, Neuraxpharm Spain, ha obligado a ampliar el período de desabastecimiento varios meses más.

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Un medicamento clave en sedaciones y urgencias

El fármaco afectado es Tranxilium 20 mg polvo y disolvente para solución inyectable, cuyo principio activo es el clorazepato dipotásico.

Se trata de un medicamento ampliamente utilizado en situaciones que requieren una sedación rápida o una ansiolisis urgente, como estados agudos de ansiedad, crisis de angustia, intervenciones quirúrgicas, exploraciones médicas o procesos de reanimación.

Además, también se emplea como tratamiento complementario en casos de tétanos, crisis asmáticas, infarto de miocardio, procesos de desintoxicación alcohólica y durante la preparación y desarrollo del parto.

La Aemps ha reconocido que actualmente no existe en España otro medicamento autorizado y comercializado con el mismo principio activo para vía parenteral, lo que complica la sustitución directa del tratamiento.

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Las alternativas disponibles

Ante esta situación, la agencia sanitaria recomienda a los profesionales médicos recurrir, cuando sea posible, a otras benzodiacepinas inyectables disponibles en el mercado nacional, como diazepam o clonazepam.

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No obstante, el organismo ha advertido de que “no todas las indicaciones son coincidentes” y de que algunos pacientes tratados con clorazepato dipotásico podrían no adaptarse adecuadamente a estas alternativas.

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Actualmente, los medicamentos inyectables que contienen diazepam y clonazepam no presentan problemas de suministro.

En cambio, otro sedante similar, lorazepam inyectable —comercializado como Temelor 4 mg/ml solución inyectable EF— también atraviesa incidencias de abastecimiento y todavía no cuenta con una fecha prevista de normalización.

Sin posibilidad de importar medicamento extranjero

La Aemps ha explicado además que ha intentado importar unidades del medicamento desde otros países para paliar el desabastecimiento, aunque por el momento no ha sido posible localizar existencias suficientes en otros mercados internacionales.

Por ello, Sanidad insiste en la necesidad de que los profesionales sanitarios valoren alternativas terapéuticas individualizadas hasta que se resuelva definitivamente el problema de fabricación y suministro del Tranxilium inyectable.