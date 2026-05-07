Los padres de Rodrigo, el joven fallecido por hanta virus con 14 años, siguen sin entender por qué no supieron tratar a su hijo

Hantavirus, última hora del brote en el crucero| La OMS eleva a cinco los contagios y advierte que podrían aumentar

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Las autoridades de muchas partes del mundo se preparan para la llegada de los pasajeros que viajaban a bordo del MV Hondius, pero Argentina centra sus esfuerzos en buscar el origen del brote del hantavirus sin que puedan dar por el momento un punto exacto, aunque parten como principal hipótesis que la pareja de holandeses fallecida pudo contagiarse en una visita de pájaros en Ushuaia.

Por el momento, los expertos han dicho que podría tratarse de la cepa andina, la cual ya ha generad algún que otro brote en el país y que ahora está experimentando un aumento preocupante de casos con 101 infectados y 32 fallecidos desde julio de 2025 pasado hasta hoy.

Las autoridades argentinas alertan del doble de contagios que en la temporada epidemiológica anterior. Muchas personas perdieron la vida, sin importar edades o patologías anteriores, como es el caso de Rodrigo, un niño de 14 años que falleció en enero, solo dos horas después de haber recibido el diagnóstico del virus.

Los médicos no supieron qué tenía hasta dos horas antes de su muerte

Sus padres han podido contar al equipo de Informativos Telecinco todo el proceso que tuvieron que vivir hasta que los médicos dieron con lo que realmente le pasaba. Fueron muchas semanas de tratamientos erróneos en las que "no sabían lo que tenía, específicamente nunca nadie nos dio una explicación".

Ahora están rotos, sin entender el motivo de su pérdida y por qué ningún médico consiguió salvarle y ante el repunte de casos su frustración aumenta. Los expertos tienen más conocimiento sobre el brote de hantavirus que ha dejado al menos tres personas fallecidas en el crucero.

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La cepa andina, la "única en el mundo que se contagia de persona a persona"

Muchos países tratan de adelantarse intentado buscar la manera de que no llegue este virus, pero aunque en un principio descartaban la posibilidad de que se pudiese trasmitir de persona a persona, la cepa andina tiene una característica única entre todos los hantavirus: "Es la única cepa del mundo que se puede contagiar persona a persona", según confirma una médico en argentina.

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Algunos investigadores locales de salud pública atribuyen su expansión a los efectos acelerados del cambio climático, ya que las temperaturas más altas posibilitan que los roedores portadores del virus puedan sobrevivir más que al sur.

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La provincia de Tierra de Fuego, donde el buque atraco durante semanas antes de zarpar, nunca había registrado un caso de hantavirus. Algunos medios locales apuntan también a la posibilidad de que el matrimonio de ornitólogos se hubiese contagiado al fotografiar aves cerca de un basurero.