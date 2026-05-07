La OMS ha asegurado que el riesgo para la población de las islas "es bajo"

Minuto a minuto | La última hora sobre el crucero con hantavirus que viaja a Canarias

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha asegurado hoy que el riesgo para la población de las Islas Canarias cuando llegue a este territorio el crucero en el que se ha declarado un brote de hantavirus "es bajo" y ha considerado que atender a los pasajeros que se encuentran en el crucero es "un deber moral".

"La OMS ha proporcionado orientación al operador del barco sobre la gestión sanitaria a bordo. Se ha pedido a todos los pasajeros que permanezcan en sus camarotes. Se están desinfectando los camarotes y cualquier persona que presente síntomas será aislada de inmediato", ha explicado el director de la organización con relación a las medidas que se están tomando mientras la embarcación se dirige a España.

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El hantavirus no es un virus nuevo. De hecho, se conoce de su existencia desde, aproximadamente, los años 50. Además, es endémico, por lo que solamente está presente en determinadas zonas y su método de contagio es muy distinto al que sí tienen otros agentes como es el caso del SARS-CoV-2 --causante del coronavirus-.

Un virus ya conocido

Aunque se trata de una patología con consecuencias devastadoras, ¿por qué no hay tratamiento ni vacuna? No hay un factor único, y aquí entran en juego elementos como su rareza, contagio muy extremadamente poco común y circunstancias demasiado concretas para que este se propague, además de una incidencia muy baja.

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Sin embargo, es importante comprender todos los elementos que hacen que esta infección sea tan infrecuente. Su transmisión requiere que nos infectemos con una cepa muy específica y localizada, y para contagiar a otra persona necesitamos de un contacto muy estrecho y prolongado. Además, la incidencia de casos, con todas las variantes, es muy baja.

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Fuera de las zonas endémicas, los casos son muy poco frecuentes. En el Viejo Continente, el Centro Europeo de la Prevención y Control de Enfermedades reportó una incidencia de 0,4 casos por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con los últimos datos completos correspondientes en 2023. No obstante, hay que puntualizar que estas incidencias no son de la cepa que ha afectado al crucero, ya que esta no se encuentra en la zona.