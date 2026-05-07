Torres dice que la cuarentena será "obligatoria" para aquellos pasajeros españoles cuyo caso lo determine

Señala que están "asintomáticos, tranquilos y contentos" y que serán analizados en el hospital: "A partir de ahí, se tomarán decisiones"

Los españoles que abandonaron el crucero antes del brote del hantavirus: "Se pasaban mil pueblos con las medidas de higiene y seguridad"

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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este jueves que la cuarentena para los pasajeros españoles del crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, será “obligatoria” en aquellos casos en los que así lo determinen las autoridades sanitarias.

“En los casos que sea preciso será, lógicamente, una cuarentena obligatoria”, ha afirmado ante los medios tras la reunión mantenida en el Ministerio de Sanidad junto a la ministra Mónica García y el presidente canario Fernando Clavijo.

Las declaraciones de Torres llegan después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, señalara previamente que el aislamiento previsto en el Hospital Gómez Ulla de Madrid sería voluntario para los ciudadanos españoles repatriados.

Sanidad insiste en que existen herramientas legales

Tras la polémica generada por las palabras de Robles, la ministra de Sanidad reiteró que el Gobierno dispone de los “instrumentos legales suficientes” para adoptar medidas obligatorias de salud pública si fuese necesario.

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Según explicó García, estas actuaciones están amparadas por la Ley Orgánica de 1986 de medidas especiales en materia de salud pública, que permite aplicar restricciones para proteger a la población en situaciones sanitarias excepcionales.

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En este sentido, Torres respaldó el criterio de Sanidad y subrayó que las decisiones se tomarán siguiendo estrictamente las recomendaciones científicas. “Siguiendo los protocolos y las reglas de la sanidad, esa cuarentena será, en los casos que así se determine por las autoridades científicas, obligatoria”, insistió.

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Los pasajeros españoles, sin síntomas

El ministro también detalló que actualmente viajan a bordo del crucero 14 españoles —13 pasajeros y un tripulante— procedentes de seis comunidades autónomas distintas. Según indicó, todos ellos permanecen asintomáticos y “deseando llegar” a España.

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“Estas personas están tranquilas y contentas porque cada día están más cerca de casa”, explicó Torres, quien añadió que, una vez lleguen al Hospital Gómez Ulla, serán sometidos a análisis médicos antes de decidir qué medidas aplicar.

Además, recordó que el período de incubación del hantavirus puede alcanzar los 45 días, motivo por el que las autoridades mantienen activados todos los protocolos de vigilancia sanitaria.

“Quieren regresar lógicamente a su casa y lo más importante es trasladar un mensaje de tranquilidad: están bien y deseando volver cuanto antes”, concluyó el ministro.