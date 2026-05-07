La OMS eleva a cinco casos confirmados de hantavirus y hay otros cuatro sospechosos

El brote de hantavirus del crucero MV Hondius suma ya cinco contagios confirmados y cuatro casos sospechosos

Sanidad avisa de que la disponibilidad del sedante Tranxilium se retrasa a septiembre

Compartir







Cinco días después de que se notificara a la Organización Mundial de la Salud el primer caso de hantavirus relacionado con el crucero MV Hondius, el balance asciende ya a cinco contagios confirmados, cuatro casos sospechosos y dos pasajeros aislados en Singapur con síntomas inexistentes o muy leves.

Los laboratorios han confirmado la presencia del virus en uno de los tres fallecidos, la pasajera neerlandesa que viajó desde la isla de Santa Elena hasta Sudáfrica antes de morir. También se ha detectado el hantavirus en dos de los tres pacientes evacuados a Países Bajos, en otro paciente hospitalizado en Zúrich, en Suiza y en el ciudadano británico ingresado en la UCI de Johannesburgo, en Sudáfrica.

Cuatro casos sospechosos bajo investigación

Las autoridades sanitarias mantienen además bajo investigación otros cuatro posibles contagios relacionados con el brote.

Entre ellos figura el primer fallecido de esta crisis sanitaria, ocurrido el pasado 11 de abril, del que no se tomaron muestras porque en ese momento todavía no existían sospechas de hantavirus.

También permanecen como casos sospechosos una pasajera alemana fallecida el 2 de mayo, uno de los evacuados a Países Bajos y una azafata hospitalizada en Ámsterdam.

El caso de la trabajadora aérea preocupa especialmente porque, de confirmarse, sería el primer contagio no directamente vinculado al crucero. Según las investigaciones, la mujer habría coincidido en Johannesburgo con la pasajera neerlandesa fallecida posteriormente, aunque las circunstancias exactas del contacto todavía no están claras.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La OMS rastrea a cerca de 80 pasajeros

La OMS está realizando el seguimiento de las aproximadamente 80 personas que viajaron en el mismo avión que la pasajera infectada.

Además, también vigila a las cerca de 30 personas que abandonaron el crucero durante una escala en la isla de Santa Elena.

Mientras tanto, el MV Hondius reanudó este miércoles su travesía tras permanecer varios días fondeado en Cabo Verde y está previsto que llegue este sábado a las proximidades de Tenerife, en Canarias.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El posible origen del brote

La OMS investiga ahora el origen del brote, que podría estar relacionado con un viaje ornitológico realizado por el matrimonio neerlandés fallecido por distintos puntos de Argentina, Chile y Uruguay antes de embarcar en el crucero.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó durante una rueda de prensa que los expertos trabajan para reconstruir todos los movimientos y contactos de los afectados.

Pese a la alarma generada por el brote, la organización quiso lanzar un mensaje de tranquilidad y subrayó que el hantavirus no presenta similitudes con el coronavirus causante de la covid-19.

Los especialistas insistieron en que actualmente no existen motivos para pensar en una nueva gran epidemia mundial, aunque continúan monitorizando la situación por el carácter multinacional del brote.