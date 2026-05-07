Claudia Barraso 07 MAY 2026 - 19:10h.

La pareja holandesa fallecida por hantavirus, considerados como pacientes 'cero', habrían estado en diferentes países

Hantavirus, última hora del brote en el crucero| El Gobierno se compromete a que no haya posibilidad de contagio al evacuar el crucero

Compartir







El Gobierno de Argentina se centra en buscar el origen del brote de hantavirus que ha dejado hasta tres fallecidos en el crucero MV Hondius que se dirige hacia Canarias para desembarcar a los pasajeros. Las autoridades del país están analizando el itinerario que realizaron los pacientes antes de embarcar para saber el lugar exacto donde se pudieron contagiar.

Aunque han explicado que todavía no tienen un punto exacto, parten de una primera hipótesis: Ushuaia, donde la pareja holandesa fallecida estuvo realizando una visita para observar aves. El matrimonio falleció los días 11 y 16 de abril de hantavirus y meses antes habían estado viajando por varios países del sur de América Latina, lo que dificulta las tareas de investigación a los profesionales.

Según han confirmado funcionarios argentinos, el matrimonio habrían realizado una visita a Ushuaia para observar las aves de la ciudad y pasaron por un vertedero, donde posiblemente hayan podido estar expuestos a roedores, animal que trasmite la enfermedad a través de sus desechos. Esta es la principal hipótesis con la que ya trabajan los expertos, pero no descartan que el foco pueda estar en otros países.

El viaje del matrimonio antes de embarcar

Por el momento ya han conocido que el matrimonio llegó a Argentina el 27 de noviembre del año pasado, tal y como confirma ’20 minutos’. Estuvieron haciendo una ruta por el país de 40 días con un coche de alquiler hasta que el 7 de enero partieron hacia Chile, donde estuvieron otros 24 días. Tras ello, regresaron a Argentina, concretamente a Neuquén, lugar en el que ya se habían registrado casos anteriores de esta cepa de hantavirus.

La Organización Mundial de la Salud ha confirmado que el matrimonio viajó a Uruguay, Chile y Argentina con el mismo fin, atisbar aves locales: “Viajaron a lugares donde está la especie de rata conocida por trasmitir el virus Andes”. Esta cepa es la que precisamente hace que el hantavirus se pueda trasmitir de personas a personas, explicando así que haya habido más casos dentro del barco.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Argentina reconstruye todo el itinerario del matrimonio

Tanto Argentina como la OMS trabajan conjuntamente para reconstruir paso a paso cada uno de los viajes que hizo el matrimonio antes de subirse en el crucero. De momento, esta pareja holandesa ha sido considerados como pacientes cero, desde donde comenzó el brote entre los pasajeros, pero como han confirmado no descartan por el momento otras hipótesis.

Argentina cuenta con una doble estrategia de actuación: actuar con el resto de los países que estén implicados, como el caso de España, ya que a bordo del crucero viajan 14 españoles, y la investigación dentro del propio territorio, porque el hantavirus se ha cobrado algunas vidas dentro del territorio nacional y sigue sumando casos de personas contagiadas.