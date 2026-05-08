La falta de información sobre el tratamiento de residuos contaminados en el Hondius genera inquietud por la desinfección del buque

Diez trabajadores de una fábrica de perdigones de Durango, Vizcaya, positivos en arsénico: uno de ellos ha sido ingresado muy grave

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La aparición de posibles residuos contaminados a bordo del MV Hondius ha abierto un nuevo foco de preocupación entre trabajadores y responsables portuarios ante la falta de información concreta sobre cómo se gestionará el material potencialmente infeccioso generado en el buque. La incertidumbre afecta tanto al tratamiento logístico como al sanitario: todavía no se ha aclarado si esos residuos serán devueltos al puerto de origen del barco o si deberán ser tratados en instalaciones locales.

Entre las principales dudas figura quién asumirá esas tareas, qué personal especializado participará y con qué equipos de protección se realizará la manipulación. “No tenemos nada de información”, denuncian fuentes conocedoras de la situación, que alertan de la complejidad de gestionar material potencialmente contaminado en un entorno cerrado como un crucero.

La preocupación no se limita únicamente a residuos médicos

También alcanza a elementos cotidianos como sábanas, toallas y textiles de camarotes, además de agujas, guantes y material sanitario utilizado por el médico del barco. Todo ello requeriría protocolos específicos de aislamiento, clasificación y eliminación según su nivel de peligrosidad.

El temor aumenta por la capacidad del antivirus detectado para resistir durante largos periodos en superficies y suelos, lo que obligaría a una desinfección integral del barco “de arriba abajo”, según apuntan expertos consultados. La limpieza y descontaminación de espacios comunes, camarotes y zonas sanitarias podría convertirse en un operativo de gran escala.