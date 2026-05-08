El doctor Stephen Kornfeld ha sido el pasajero del crucero afectado por el brote de hantavirus que ha estado ejerciendo de médico en el barco

Hantavirus, última hora del brote del crucero MV Hondius| Protección Civil informa que el barco "puede llegar antes": "Va con muy buena marcha"

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El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius está dejando historias a bordo que, poco a poco, se van conociendo y van saliendo a la luz. Una de ellas es la del doctor Stephen Kornfeld, uno de los pasajeros que embarcó en Argentina con intención de pasar unas largas vacaciones a bordo y que ha terminado trabajando como médico y atendiendo a los pacientes del crucero.

Según ha podido conocer 'CNN', este profesional sanitario originario de Oregón, Estados Unidos, ha terminado desempeñando el papel de "médico del barco", como él mismo explica al medio de comunicación, tras enfermar el doctor contratado por la naviera.

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El pasajero que acabó siendo el médico del crucero

En su conversación con el canal de noticias, el médico estadounidense ha revelado que la situación por el brote de hantavirus a bordo del crucero se conoció en un lapso de 12 a 24 horas tras detectarse los primeros síntomas en el pasajero neerlandés de 70 años que acabó falleciendo: "Quedó claro que había varias personas enfermas y que su estado de salud estaba empeorando".

Tras este primer contagio, el doctor Stephen Kornfeld ha explicado a 'CNN' que se empezaron a observar nuevos síntomas entre otros pasajeros, uno de ellos el médico contratado por la naviera.

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“En ese momento, ninguno de los dos parecía estar gravemente enfermo. Pero el temor con el hantavirus es que se puede pasar de estar gravemente enfermo a estarlo en estado crítico muy rápidamente”, explica Kornfeld.

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Como informó la OMS y como recoge 'CNN', el médico del crucero fue trasladado en abril a un hospital de Johannesburgo, Sudáfrica, donde permanece en cuidados intensivos, pero su estado está mejorando.

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La llegada del crucero a Canarias

Ahora, el resto de tripulación y de pasajeros a bordo del crucero MV Hondius navegan desde Cabo Verde hasta aguas Canarias. Según las últimas previsiones, llegará a Tenerife el domingo. El protocolo ante la llegada de la embarcación será estricto. Además, se ha podido conocer que el crucero no tocará tierra y fondeará cerca del puerto. Será otra embarcación la que recoja a las personas a bordo para trasladarlas al aeropuerto. Justo antes de zarpar de Cabo Verde, al crucero se subieron un médico y un ayudante con material sanitario para detectar cualquier nuevo posible contagio durante el trayecto a Tenerife.

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La organización del dispositivo ante la llegada a Tenerife del crucero MV Hondius, en el que se ha declarado un brote de hantavirus, avanza este viernes con otra frenética jornada de reuniones, cuando faltan unas 48 horas para que el sistema sanitario y organizativo de España afronte un nuevo reto.

Estas son las claves del protocolo

El buque quedará fondeado frente al puerto de Granadilla (Tenerife) el domingo a mediodía. Los pasajeros serán trasladados en lanchas en grupos de cinco hasta el puerto -que no tiene infraestructura para acoger a pasajeros- y de ahí a los aviones. El dispositivo estará completamente aislado de la población y perimetrado, así como los vehículos y la zona del aeropuerto, aunque todavía están por determinar los últimos detalles.

Nadie abandonará el barco hasta que no haya llegado su transporte al cercano aeropuerto de Tenerife Sur (situado a diez minutos en coche del puerto). También se evacuará el cadáver de la persona fallecida en el buque, pero con otro protocolo, el habitual de estos casos. España está coordinando la llegada de los aviones de los países que quieran recoger a sus compatriotas, o bien los que desean hacerlo de manera conjunta.

Hasta el momento, está prevista la llegada de un Boeing 747 desde Estados Unidos y de otro avión del Reino Unido, además del ya anunciado por el Gobierno de España para trasladar a los afectados a Madrid. Es previsible que este viernes el resto de estados implicados -hay 23 nacionalidades- confirmen si desplazan aeronaves para evacuar a sus compatriotas, que se harían en avión medicalizado en el caso de que el pasajero presentara síntomas.

Siguiente fase: cuarentenas y desinfección del buque

Tras las discrepancias sobre la obligatoriedad de las cuarentenas de los españoles que mostraron el miércoles el Ministerio de Defensa y el de Sanidad, el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha explicado que será obligatoria "en los casos que se determinen" por las autoridades científicas.

El periodo de incubación del hantavirus puede oscilar -según la OMS- entre una y seis semanas, pero ahora hay que establecer el día cero en el que han dejado de tener contacto con contagiados para calcular las cuarentenas sin que se alargue el proceso. Ninguno de los ocupantes del buque presenta síntomas desde el 28 de abril.

Los 14 españoles se encuentran bien y cuando lleguen a Madrid serán evaluados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid -que cuenta con unidades de aislamiento de alto nivel-, previa firma del consentimiento para ello, y posteriormente se analizará día a día su evolución con todas las pruebas que sean necesarias.