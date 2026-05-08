Una española de 32 años ha sido trasladada a un hospital de Alicante por tener síntomas compatibles con hantavirus

Según ha informado el secretario de Estado de Sanidad, esta persona compartió vuelo con uno de los pasajeros del crucero 'MV Hondius'

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AlicanteEl secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha informado de que una persona ha sido trasladada a un hospital de Alicante por tener síntomas compatibles con hantavirus tras compartir un vuelo con uno de los pasajeros del crucero 'MV Hondius', que falleció posteriormente.

"La persona ha referido síntomas compatibles, principalmente síntomas relacionados con tos, pero bienestar general, mientras se encontraba en su domicilio familiar en Alicante. De manera inmediata, nos hemos puesto en contacto con la Dirección General de Salud Pública de España y en coordinación con la Consejería de Sanidad se ha procedido a su traslado preventivo y seguro a un hospital", ha señalado Padilla.

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Una mujer de 32 años, la afectada por el contacto

Según se ha podido conocer, la afectada es una mujer de 32 años residente en Alicante que viajó en el mismo avión que utilizó una evacuada del crucero MV Hondius, que posteriormente falleció, es la primera ingresada por sospechas de hantavirus en España, en concreto en un hospital alicantino, según la conselleria de Sanidad de la Comunitat Valenciana.

La Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana está haciendo seguimiento de la evolución de esta mujer, residente en Alicante, que viajó en el mismo avión del que fue evacuada por presentar ya sintomatología la pasajera que falleció posteriormente tras abandonar el crucero 'MV Hondius'.

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En un comunicado, la administración autonómica explica que la mujer, que presenta sintomatología respiratoria leve, se va a trasladar, como medida preventiva y siguiendo el protocolo que ha aprobado hoy el Ministerio de Sanidad, a una habitación con presión negativa de un hospital de la provincia de Alicante, donde se le tomarán muestras para su remisión al Centro Nacional de Microbiología, cuyos resultados se prevé que estén informados entre 24 y 48 horas.

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La Dirección General de Salud Pública ha contactado hoy con la mujer tras recibir alerta a través del Sistema Europeo de Alertas y en coordinación con el Ministerio de Sanidad.

La Conselleria de Sanidad informará de la evolución del seguimiento de la paciente "en coherencia con la relevancia para el interés de la ciudadanía por un tema de salud pública que ha trascendido a nivel internacional", explica este departamento del Gobierno valenciano.