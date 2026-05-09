El crucero MV Hondius llegará a Tenerife durante la madrugada del domingo en una operación sanitaria internacional

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius: la mujer de Barcelona que coincidió con una de las fallecidas en el avión, asintomática y en cuarentena en el Hospital Clínic

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El último balance de la Organización Mundial de la Salud eleva a seis los casos confirmados de hantavirus relacionados con el brote y otros dos casos sospechosos pendientes de confirmación, según explica 'Diario de Sevilla'. Cuatro de los seis casos confirmados están hospitalizados en Sudáfrica, Países Bajos y Suiza.

El virus ha dejado tres fallecidos hasta ahora y la investigación epidemiológica sigue abierta porque una treintena de personas relacionadas con el crucero abandonaron la nave antes de confirmarse el brote.

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Los ocupantes desembarcarán con medidas de aislamiento y sin contacto

El crucero MV Hondius llegará a Tenerife durante la madrugada del domingo en una operación sanitaria internacional. La ministra de Sanidad, Mónica García; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se desplazarán este sábado a la isla para coordinarlo.

Los ocupantes desembarcarán con medidas de aislamiento y sin contacto con la población. El barco llegará a la zona del puerto de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife. Allí se realizará un traslado controlado hasta los dispositivos de evacuación y seguimiento sanitario. Los pasajeros serán desembarcados en embarcaciones auxiliares y trasladados en un dispositivo sanitario aislado.

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Los 14 españoles harán cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla

Entre los pasajeros hay 14 españoles que serán trasladados en avión militar a Madrid para ser examinados y permanecer en cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. La cuarentena prevista será de 42 días si no presentan síntomas, aunque ese plazo podría revisarse si las autoridades sanitarias concluyen que no existe posibilidad de contagio. El seguimiento incluirá vigilancia activa, control de temperatura y pruebas diagnósticas conforme al protocolo aprobado por el Ministerio de Sanidad.

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Las autoridades sanitarias han localizado a tres contactos vinculados con el brote tras haber coincidido en el mismo vuelo con una de las personas fallecidas por hantavirus. Uno de esos contactos es una mujer de 32 años que permanece en aislamiento en el Hospital San Juan. Según la Generalitat Valenciana, la paciente presenta sintomatología respiratoria leve, principalmente tos. La muestra tomada a la mujer ingresada ya ha sido remitida al Centro Nacional de Microbiología, donde se le practicará una PCR específica para hantavirus. El resultado podría conocerse en un plazo de entre 24 y 48 horas.

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Si la primera PCR resulta negativa, se repetirá una segunda prueba 24 horas después. Si esta segunda PCR también es negativa, la mujer pasará a ser considerada contacto en cuarentena y podría ser trasladada al Hospital Gómez Ulla de Madrid. Si la PCR resultara positiva, la paciente sería evacuada a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del Hospital La Fe de Valencia, preparada para la atención de este tipo de casos.

La mujer de Cataluña será trasladada al Hospital Clínic

De momento, se encuentra en el hospital en una habitación de aislamiento con presión negativa a través de un circuito seguro y separado del resto de pacientes y profesionales. Además de este caso, Sanidad ha encontrado a una mujer residente en Cataluña que viajó en el mismo avión que una de las fallecidas. El director asistencial del Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Castells, ha anunciado que esta ciudadana catalana se trasladará este sábado al Hospital Clínic, donde se mantendrá en observación en una habitación de aislamiento, aunque esta persona es "asintomática".

El tercer contacto localizado es una mujer sudafricana que pasó una semana en Barcelona antes de regresar a su país. Según la información trasladada por Sanidad, se alojó sola en un hotel y no habría mantenido contactos estrechos durante su estancia.

El brote de hantavirus está relacionado con la variante Andes que, a diferencia de otros, puede provocar cuatros respiratorios graves pero tiene capacidad de transmisión limitada entre personas. Los expertos hacen un llamamiento a la calma y destacan que esta situación no es comparable a la pandemia de covid. Resaltan que lo importante en esta situación es aplicar protocolos estrictos, aislamiento de contactos y vigilancia médica.